CITIZEN海洋色女錶點綴鑽石泡泡　光動能設計喚起保育心

▲CITIZEN L系列以海為主題的結構色錶盤創造兩款限量腕錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN 旗下女性腕錶系列CITIZEN L長年以大自然為靈感，並致力於永續發展。近日推出兩款限量新作，分別為 EM1099-57L 與 EM1133-85，均採用可回收材質打造的結構色面盤，並搭載 Eco-Drive光動能機芯，以具象設計傳達對珍貴水資源與自然生態的關注與敬意。





▲CITIZEN L系列EM1099-57L腕錶於面盤呈現深海裡的光線，23,900元。

EM1099-57L腕錶的設計靈感源自神秘而富含生命力的深海景致，透過從內向外漸層加深的結構色面盤，模擬光線於深海中緩緩流動的畫面，錶盤由雙層金色錶圈包覆，7 時方向點綴的三顆實驗室培育鑽石，如同深海中的氣泡；另一款 EM1133-85則採用CITIZEN L 暢銷殼型「幸福鈴蘭」為基礎，錶徑為 26mm，面盤以結構色工藝呈現層次分明的水藍色調，在光線照射下彷彿水面波光粼粼，相當迷人。





▲CITIZEN L系列EM1133-85L腕錶的水藍結構色面盤，演繹陽光下波光粼粼的海面，17,900元。

瑞士天梭表（Tissot）今年壯大熱賣錶款Seastar 1000海星系列陣容，推出品牌史上首見的38mm錶徑款式，保留經典潛水性能，再融合快拆錶帶與中性夢幻色系等6款新作，當中包括演繹大海映照夕陽美景的綠松石色拉絲面盤搭配全玫瑰金PVD錶殼款式，吸引時尚男女目光。





▲天梭Seastar海星系列石英計時腕錶38mm綠松石色款，18,400元。（圖／天梭表提供）