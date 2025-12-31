fb ig video search mobile ETtoday

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

>

星座。（圖／sbsdrama.official IG）

▲在金錢態度上最保守的星座 Top 3。（圖／sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在星座性格中，「小氣」往往不是單純捨不得花錢，而是一種對資源、風險與安全感的反應。有些人習慣裝沒錢、動不動就喊窮，背後其實藏著各自的性格邏輯。以下整理出常被點名在金錢態度上最保守的星座 Top 3，從個性角度解析他們為何總是把「省」放在第一位。

Top 3 巨蟹座

巨蟹對金錢的敏感，源自強烈的不安全感，他們天生容易為未來設想最壞狀況，腦中經常出現「萬一哪天出事怎麼辦」的預設情境，因此會下意識想把錢留在身邊。巨蟹口中的沒錢，很多時候並不是帳戶真的見底，而是他們需要那份存款帶來的安心感。也因為如此，他們在不熟的關係或沒有情感連結的情境下，會顯得特別保守；但對家人、親密伴侶，反而常常願意付出，差別只在信任程度。

Top 2 處女座

處女座花錢前一定會先評估合理性，對於不必要的支出特別敏感，處女座不是不願意付錢，而是希望每一筆花費都有清楚的理由，包含價格、品質與實際效益。這類型的人容易被認為愛計較，實際上只是無法接受「隨便花」這件事。他們習慣先喊窮，是一種自我提醒與控制機制，確保生活始終在可掌握的範圍內。

Top 1 摩羯座

摩羯對金錢的態度最接近策略管理，他們會刻意讓自己看起來很省，甚至給人一種沒什麼錢的印象，但實際上只是把資源留給真正重要的目標。摩羯不太在意即時享樂，也不喜歡為了社交或面子消費，他們願意為長期投資、專業提升或人生規劃花錢，但對於短暫快樂則相對冷靜。這種看似小氣的表現，其實是高度自律與現實導向的結果。

關鍵字：

省錢, 星座, 巨蟹座, 處女座, 摩羯座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫 最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩 失控易走極端的三大星座！TOP 1王者姿態不容踐踏　爆炸後挽回更丟臉 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用 交往前先看清楚！「5個基準」判斷對方值不值得走下去

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面