2026錢包顏色推薦！開運色＆聚財的風水攻略一次看

錢包存放著現金、卡片與各種物品，不僅具備收納功能，還是重要的財庫。在風水學中，錢包顏色可能會影響財運與整體運勢。如果正好想要換錢包，不妨先了解錢包挑選的秘訣、招財又開運的錢包顏色，以及與錢包有關的風水技巧，幫助你以全面的角度找到適合的錢包。

錢包挑選的4大要點



購買錢包時，可以從「尺寸、材質、使用需求、顏色」共4大方向下手，透過層層篩選找到最適合的款式。

1. 尺寸：長夾、中夾、短夾

使用何種尺寸的錢包，取決於個人的使用習慣與需求，然而不同形狀的錢包仍有各自的優勢，以下一起看看各種形狀與大小的錢包優缺點：

長夾：通常具備良好的收納系統，有零錢袋、卡槽數量多、鈔票可平鋪等優勢，適合東西多、不喜歡紙鈔被折到的人。唯一的小缺點是長夾的體積較大，可能會放不進小包包。

中夾：尺寸介於長夾和短夾之間，優點是收納空間適中又不會太佔位置。

短夾：特色是尺寸小、方便攜帶，方便放進小包包或衣服的口袋。缺點是卡槽少或沒有零錢袋，甚至鈔票必須折疊才能收進去，不太適合經常使用現金付款或隨身物品較多的人。

2. 材質

錢包材質大致分成「真皮、合成皮、帆布、尼龍」。

真皮：通常以全牛皮製成，觸感細膩、紋路獨特、自帶內斂的光澤，整體的質感最好，因此有些人會視為招財的材質，但價格偏高。

合成皮：模仿真皮的觸感與紋路所製成的人工皮革，價格相對好入手，但質感仍不比真皮來得細緻。

帆布：顏色與花紋的選擇多，且材質輕盈、價格親民，但是不防水、不耐刮。

尼龍：輕量材質，防水效果佳，適合經常從事戶外活動的人隨身攜帶，但不耐磨、不耐刮。

3. 使用需求

錢包的款式眾多，每一種尺寸、形狀與材質都有其特色與適合的對象，與其盲目追求流行或有品牌迷思，更建議依照自己的使用習慣挑選適合的錢包才不會踩雷。如果你喜歡皮革質感但有預算考量，可以選擇合成皮；卡片與零錢的數量多，建議入手中夾或長夾。

4. 顏色

錢包顏色給人不同的視覺風格，像是黃色代表活潑、黑色象徵沉穩等，可以按照個人喜好挑選。除了顏色的風格差異外，錢包顏色在風水學中還與「招財、開運」息息相關，選對顏色有助於招來好運與穩定財務。

8種招財又開運的錢包顏色推薦



錢包被視為隨身財庫，選擇正確的顏色是招來好運的關鍵。以下分享8個招財又開運的錢包顏色：

錢包顏色 1：黑色

談到開運、招財，許多人可能會以為黑色會過於不吉利，其實並非如此。黑色具有穩定、沉穩的感覺，代表錢財與好運可以安穩地留在身邊。另外，在風水的五行觀念中，黑色屬於「水」，象徵財富像水一樣源源不絕。

如果你希望透過穩定的方式賺錢，像是有穩定的正職工作、定期定額的投資，適合購買黑色系的錢包。

錢包顏色2：咖啡色

咖啡色代表穩定與踏實，有助於提升人際關係，使生活過得越來越安穩，並提升守財的能力，適合初入社會或想建立良好儲蓄習慣的人。除此之外，咖啡色是溫柔的百搭色，與各種風格都能夠完美搭配，幫助你在招財之餘，同時顧及時髦度。

錢包顏色3：紅色

紅色在風水的五行觀念中代表「火」，是個喜氣的顏色，時常與好事聯想在一起，並且給人熱情、活潑的感覺，有招桃花的效果，也有助於事業與錢財像火一樣旺，適合單身族或想提升運勢的人。

如果擔心正紅色太難駕馭，可以改選沉穩的豬肝紅或高貴的深紅色，能夠襯托氣質，同時有改運的效果。

錢包顏色4：粉色

粉色屬於紅色系，但不像正紅色般強勢，而是散發出安心、溫柔的感覺，整體而言有助於錢財穩定成長，以及有聚集好運與桃花的效果，適合生活步調穩定、不想有大起伏，但又想改運的人。

穿搭方面，亞洲人建議避免螢光粉的錢包，否則拿在手上容易顯老、顯蠟黃，改以淡粉色是最佳的選擇。

錢包顏色5：黃色

黃色容易讓人聯想到黃金，能夠吸引財運到身邊，幫助你更有效地運用金錢。另外，黃色在風水中屬「土」，有助於獲得安穩的好運氣，幫助事業更加順利。而黃色自帶青春、活潑的氛圍，適合喜歡跳色風格的人，讓你的配件更有亮點。

錢包顏色6：綠色

綠色有欣欣向榮的意涵，代表好運與財富能像茂盛的植物一樣，持續增長。不僅如此，使用綠色的錢包還有助於提升智慧與元氣，幫助你面對所有難關，避免做出錯誤的決定，並顧及自身健康，方方面面都能持續成長與進步。

錢包顏色 7：紫色

在風水學中，紫色有助於提升智慧、自信、決策力與貴人運，還能幫助你安神靜心，並獲得治癒的力量，推薦給主管職的人或創業者。另外，大家可以根據膚色選擇適合的紫色，像是藍紫色可以中和黃色肌膚的蠟黃；紫紅色則是可以增加白色肌膚的血色感，幫助氣色看起來更好。

錢包顏色8：白色

白色在風水五行中屬「金」，代表純潔與乾淨，有「反轉局面、突破重圍」的意涵，有助於打破現狀，為生活帶來新的刺激或發展，也適合用來防小人或正在重新安排財務分配的人使用。使用方面，白色容易顯髒，平時要格外注意清潔與保養。

2026年開運顏色推薦



除了錢包顏色推薦以外，也與大家分享2026年的開運顏色，無論是使用在錢包、背包還是穿搭上，都有助於運勢變得越來越好喔！

所有人都適合的開運顏色

湖水綠、青綠色：如同生氣蓬勃的植物，有助於拓展人際關係、事業蒸蒸日上，適合想突破自我或正在轉職的人。與深綠色相比，這兩種粉嫩的綠色比較適合運用在穿搭之中，無論是衣服還是包包都能夠展現出柔和氣質。

淡黃色、奶油色：從風水學的立場來看，這兩個顏色屬「土」，有助於事業與財運穩定發展；而土能生金，能夠提升財運，特別適合創業家。而淡黃色與奶油色皆是很好搭配的顏色，適合充滿生機的夏天，也可以為冬裝增添暖意。

珊瑚紅、橘粉色：紅色系是提升桃花與人氣的首選顏色，同時給人溫暖與積極的生活態度。造型方面，這些色彩經常使用於腮紅、唇色與配件，是相當經典又百搭的流行配色。

不同目標的開運顏色

聚財、不漏財的8大風水技巧

想要聚財的效果更明顯，不僅要選擇能夠幫助改運的錢包顏色，以下8個風水秘訣也一定要注意，以免誤觸禁忌而導致漏財。

1. 錢包至少用3年

錢包太新或太舊都不好，因為新錢包的氣場強大，聚財能力好，固定汰換才能維持良好的效果；舊錢包則是已經把聚財的能力使用完畢，使用超過3年對於財運沒幫助，甚至有可能會漏財。

2. 壞了就要換

有些人秉持著物盡其用的觀念，或是對壞掉的錢包有感情而捨不得淘汰，但是已經損壞的錢包沒辦法守財，繼續使用還會招來不好的運氣，因此必須更換。而「壞掉」的定義通常是外型有明顯瑕疵，或已經有使用上的問題，如：破洞、拉鍊壞掉或嚴重脫皮等。

3. 定期整理

錢包是財庫，必須維持整潔才有空間繼續納財，而髒亂的財庫不僅無法有效管理財富，也容易招來不好的運氣，甚至會被認為是髒亂的人而影響觀感。建議定期整理錢包內的發票、明細與名片，才能讓錢包保持乾淨。

4. 不能沒有錢

即使是習慣刷卡或使用電子支付，也需要在錢包裡面放一些現金，或是在卡夾內放不占空間的發財金。讓錢包一直保持財氣，才有源源不絕的金錢會入帳。

5. 選擇封口密合的錢包

如果錢包的扣子無法扣好，或是拉鍊容易鬆脫，容易有漏財的風險。現實層面而言，確實封口的錢包比較不容易有掉錢的問題。

6. 只放常用的卡片與證件

錢包內的東西要以常用的卡片和證件為主，井然有序更能夠吸引好運與招財。此外，這麼做的好處之一是能夠縮減錢包體積，不會因為東西太多而導致尺寸選擇受限，同時減輕身上的重量與負擔。

7. 放招財物

在錢包放不佔空間的招財小物，如：錢母、大面額的鈔票或是紅包袋，藉此維持穩定的財運。

8. 不要折鈔票

有些人認為鈔票不能亂折，否則會導致財運腰斬，或是事業運不順，放在錢包的時候要特別注意。

舊錢包怎麼處理？

以風水的立場，破損嚴重的錢包要果斷捨棄，建議拿到人流多的地方丟，才能送走不好的運氣，或是直接燒毀。另外，把沒有破損的舊錢包丟掉，代表把財庫也跟著丟掉。建議將舊錢包用來收納出國剩餘的外幣，或是保管各式各樣的卡片（提款卡、會員卡等），也可以當作鈔票的存錢筒，放在家裡繼續當匯集財運的法寶。

若你不在意風水並想把錢包丟棄的話，要注意錢包無論是否有明顯破損都「不能回收」，應丟進垃圾袋並交給垃圾車處理才對。

選擇合適的錢包顏色，不僅能展現個人風格與品味，也有可能為財運加分。建議依照自身需求挑選對應的開運色，再搭配一些不漏財的小技巧，才能穩穩抓住好運與財富。但提醒大家，風水建議當作參考即可，千萬不要過度迷信而影響日常生活。挑選錢包時，不妨同時兼顧開運寓意與時尚設計，讓每一次拿起錢包的瞬間都能夠更加有自信。

