職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

記者鮑璿安／綜合報導

職場遇到好同事是可遇不可求，為什麼有些同事合作起來特別卡、某些主管講話總讓人緊張。以下整理被點名的「職場最雷星座Top 3」，並分析背後特點與常見地雷行為，讓你更懂怎麼相處、也更懂怎麼保護自己的工作情緒。

Top 3：雙子座

雙子常被形容成「辦公室高速運轉機」，腦袋快、點子多、消息靈通，開會時反應也很敏捷。但他們容易踩雷的地方是節奏太快、口頭承諾多，導致團隊在落地執行時出現落差。你可能會遇到那種「他說的都很有道理、但最後交付物跟不上」的狀況，或是一個專案還沒結束，他又跳到下一個新想法。背後特點其實是雙子追求刺激與變化，擅長啟動卻不耐長期重複；如果又遇到管理鬆散的環境，就更容易讓人覺得「講很多、做很少」。

Top 2：處女座

處女座在職場其實很強：細心、效率高、責任感重，是很多主管心中的神隊友，但也因為「想把事情做到最好」，很容易讓周圍的人感覺壓力爆棚。處女常被嫌雷的點在於，對細節高度敏感、習慣糾錯、講話直白，可能一句「這個不行」就讓人心態崩。尤其在趕專案時，他們可能會把每個人的產出都當成自己要負責的作品，進而忍不住介入、修改甚至要求重做，久了會讓同事覺得被否定或被管太多。

Top 1：天蠍座



天蠍在職場往往是最有戰略感的一群，洞察力強、做事深、抗壓高，而且在關鍵時刻能扛住大局。但被列為「職場最雷」的原因也很明確，他們情緒不會寫在臉上，卻會全部記在心裡。你可能感覺事情明明過去了，但某一天突然發現對方已經默默把你列入「不可信任名單」。天蠍最容易讓團隊緊張的點在於，溝通偏保守、界線很強、對背叛極度敏感。當他們覺得被冒犯或被踩到原則時，可能不吵不鬧，但會用冷處理或乾脆不配合，讓人摸不著頭緒。