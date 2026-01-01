fb ig video search mobile ETtoday

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

>

星座,占卜,個性。（圖／IG）

▲職場最雷豬隊友星座Top 3。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

職場遇到好同事是可遇不可求，為什麼有些同事合作起來特別卡、某些主管講話總讓人緊張。以下整理被點名的「職場最雷星座Top 3」，並分析背後特點與常見地雷行為，讓你更懂怎麼相處、也更懂怎麼保護自己的工作情緒。

Top 3：雙子座

雙子常被形容成「辦公室高速運轉機」，腦袋快、點子多、消息靈通，開會時反應也很敏捷。但他們容易踩雷的地方是節奏太快、口頭承諾多，導致團隊在落地執行時出現落差。你可能會遇到那種「他說的都很有道理、但最後交付物跟不上」的狀況，或是一個專案還沒結束，他又跳到下一個新想法。背後特點其實是雙子追求刺激與變化，擅長啟動卻不耐長期重複；如果又遇到管理鬆散的環境，就更容易讓人覺得「講很多、做很少」。

Top 2：處女座

處女座在職場其實很強：細心、效率高、責任感重，是很多主管心中的神隊友，但也因為「想把事情做到最好」，很容易讓周圍的人感覺壓力爆棚。處女常被嫌雷的點在於，對細節高度敏感、習慣糾錯、講話直白，可能一句「這個不行」就讓人心態崩。尤其在趕專案時，他們可能會把每個人的產出都當成自己要負責的作品，進而忍不住介入、修改甚至要求重做，久了會讓同事覺得被否定或被管太多。

Top 1：天蠍座

天蠍在職場往往是最有戰略感的一群，洞察力強、做事深、抗壓高，而且在關鍵時刻能扛住大局。但被列為「職場最雷」的原因也很明確，他們情緒不會寫在臉上，卻會全部記在心裡。你可能感覺事情明明過去了，但某一天突然發現對方已經默默把你列入「不可信任名單」。天蠍最容易讓團隊緊張的點在於，溝通偏保守、界線很強、對背叛極度敏感。當他們覺得被冒犯或被踩到原則時，可能不吵不鬧，但會用冷處理或乾脆不配合，讓人摸不著頭緒。

關鍵字：

職場, 星座, 雙子座, 處女座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直 不是穿上就會暖！「發熱衣正確穿法」包太緊反而讓保暖力大打折 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看 天冷食慾大增怎麼辦？營養師教你3招克服　這樣減少熱量攝取 最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸 勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬 很多人慢慢地不「按讚」了　席捲全球的「心靈減法」可以這樣開始

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面