很多人慢慢地不「按讚」了　席捲全球的「心靈減法」可以這樣開始

▲女性,散步,心靈。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲現在心靈減法正在慢慢流行。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

你是否發現，身邊的朋友越來越少在社群媒體上更新動態，甚至連「按讚」都變得意興闌珊？在 2026 年的今天，我們的手機分頁總是不自覺地開到上限，一如我們的大腦。清晨醒來，手還沒觸摸到清晨的涼空氣，指尖就先滑入了演算法的洪流；明明正喝著一杯上好的咖啡，腦袋卻在排練下午還沒發生的會議。

▲女性,散步,心靈。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

這種「靈魂永遠跟不上腳步」的疲憊感，讓國外正興起一波「心靈減法（Mental Minimalism）」的浪潮。這不只是一場數位排毒，更是一場找回「生活原味」的練習，教我們在大腦裡關掉多餘的視窗，把專注力從嘈雜的虛擬世界撤離。

▲回到實際的生活中，減少吸收過量資訊。（圖／Pexels）

▲回到實際的生活中，減少吸收過量資訊。（圖／Pexels）

心靈減法不代表要拋棄工作或隱居，而是有意識地在日常生活中，為思維「修剪贅肉」。你可以試著從這些非常直覺的調整開始：

篩選資訊，別讓通知決定你的心情
練習不再讓手機通知主導你的生活。試著在起床後的前半小時不碰螢幕，這段留白的時光，你可以用來感受陽光灑進房間的樣子，或是靜靜聽著水壺燒開的聲音。當你主動篩選資訊的進入，你會發現，早晨的節奏重新回到了自己手上。

▲寫下雜事，別讓大腦反覆空轉。（圖／Pexels）

寫下雜事，別讓大腦反覆空轉
我們的大腦常因為想太多瑣事而當機。試著在睡前把那些還沒處理的雜事、讓你擔心的對話通通寫在紙上。一旦雜事被記錄下來，大腦就會認為「我已經記住了」，停止不斷提醒你的警報模式，進而獲得真正的深度休息。

簡化空間，減少眼睛看見的雜訊
心靈減法也體現在你的居家環境。當視覺變得純粹，大腦處理資訊的負擔自然會減少。這就像近年深受歡迎的「歐若風（Aura Style）」，透過簡潔的佈置、天然的氣味，營造一個讓自己能瞬間放鬆的角落。在那裡，你不需要處理任何訊息，只需要單純地休息。

▲▼冥想,情緒管理,療癒,心靈,日記,Journaling,Z世代,社群,儀式感。（圖／Pexels）

執行心靈減法一段時間後，你會發現生活最直觀的變化，是「專注力」的回歸。

你不再被焦慮催促，而是有能力注意到生活裡的細節，因為你不再把能量浪費在無意義的內耗上。當我們學會在大腦裡留白，那些平凡的日常，才開始有了令人心動的質地。

