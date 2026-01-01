fb ig video search mobile ETtoday

星巴克1／2「大杯以上買一送一」　2026開工日揪咖享小確幸

>

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

▲星巴克買一送一。（圖／取自星巴克同好會）

記者蔡惠如／綜合報導

2026 年首個開工日怎麼能少了咖啡？上班族好朋友星巴克大杯好友分享果然來了，1／2 新年開工日當天，推出大杯以上買一送一優惠；路易莎 2026 年續推黑卡優惠，上午11點前第二杯咖啡半價，再推指定超越精品咖啡單杯減50元優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

星巴克 1／2 限定一天推出「新年開工加油 好友分享日」，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

請注意優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎針對黑卡會員，在 2026 年 2 月前續推上午 11 點前，第二杯咖啡半價優惠，採外門市精品咖啡「衣索比亞 夏娃藝妓日曬」，也推出原價 170 元，特價 150 元促銷。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

最小氣星座Top 3！第一名付錢時就會哭窮　其實存款比誰都穩

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

職場「最雷豬隊友」星座Top 3！第一名超難搞　合作像在走鋼索

勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

勞力士漲價！　「黑水鬼」漲 4%、孫芸芸鑽錶得多掏近40萬

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　 「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直 很多人慢慢地不「按讚」了　席捲全球的「心靈減法」可以這樣開始 失控易走極端的三大星座！TOP 1王者姿態不容踐踏　爆炸後挽回更丟臉 亞洲首富妻愛馬仕包閃耀千萬鑽飾　華麗字母代表4個金孫 不是穿上就會暖！「發熱衣正確穿法」包太緊反而讓保暖力大打折 GU新年首波降價「190元換新衣」！保暖外套、人氣寬褲必買清單一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面