都是因為太在乎！最愛吃醋星座Top 5　金牛沒被安撫就會醋意大爆發

▲愛吃醋星座醋意爆發，傷害力極強。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在感情裡，「吃醋」往往不是不信任，而是因為太在乎。當喜歡一個人到一定程度，情緒就會不自覺被牽動，有人默默忍著，有人直接表現出來，盤點最容易吃醋的星座 Top 5，看看誰在愛情中最容易因為在乎而打翻醋罈子。

#第1名 天蠍座

天蠍座吃醋界的王者，他們一旦認定對方，就會全心全意投入，情感濃度極高。天蠍的敏銳直覺，讓他們很容易察覺細微的異樣，哪怕只是訊息語氣不同，都可能在心裡上演小劇場，他們不一定會立刻發作，但醋意會慢慢累積，一旦爆發，殺傷力極強。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座的吃醋來自不安感與害怕失去。他們需要知道自己是被需要的，當另一半把注意力分給朋友、工作或其他異性時，巨蟹就會覺得委屈和焦慮。不同於天蠍的冷處理，巨蟹的醋通常帶著情緒化，可能變得黏人、悶悶不樂，或用試探方式確認對方是否還在乎。

#第3名 獅子座

獅子座希望在伴侶心中是唯一、是最耀眼的存在。當發現有人搶走關注、或另一半對別人表現出欣賞，獅子的醋意立刻點燃。但是獅子不一定會承認自己在吃醋，反而可能表現得強勢、冷淡，要你慢慢去發現他的異樣。

#第4名 金牛座

金牛座看似穩定理性，但其實佔有慾不低，一旦進入關係，就會默默把對方視為「自己的人」。當這份穩定被威脅，金牛的醋意會慢慢發酵。雖然不愛吵鬧，但會記在心裡，若長期沒有被安撫，反而更容易一次性爆發。

#第5名 處女座

處女座的吃醋帶著理性分析與比較心，有時會故意說反話，於是醋意常以挑剔、碎念或冷淡呈現。處女不一定是因為不信任，而是對關係要求高、對自己也嚴格，越在乎所以越容易因小事情而吃醋。