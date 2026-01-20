「無法接受你的離去」　Balenciaga創意總監長文告別恩師Valentino

記者鮑璿安／綜合報導

時尚圈痛失傳奇設計師，VALENTINO創辦人Valentino Garavani在羅馬辭世，享壽93歲，他憑藉為歐洲皇室及時代巨星打造經典造型而享譽國際，標誌性的「Valentino Red」更是永存大家心中。與他有深厚情誼的Valentino前任創意總監Pierpaolo Piccioli也寫下對他的思念，「我可以接受你的缺席，卻永遠無法接受你的離去。記憶、思念與愛會永遠與我們同在，而我始終相信，正因如此，我們從未真正失去所愛之人」。

回顧過往，Pierpaolo Piccioli曾與前任 Dior 女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 於 Fendi 共事，1999 年兩人一同獲 Valentino 創辦人 Valentino Garavani 延攬，加入品牌配件部門。2016 年，隨 Chiuri 轉任他牌，PP 正式開啟獨立掌舵的 Valentino 時代。Valentino Garavani對於Pierpaolo Piccioli而言無疑像是恩師一般的存在，他感性哀悼：「無數回憶在我腦海中掠過，尤其是那些試裝時的片段：我總是在妝髮完整的情況下，用無止盡的問題消磨你的耐心，而你卻始終溫柔回應。你教會了我那麼多事。最重要的是，永遠不要懷疑自己，或自己的想法。還有蝴蝶結，是你教我如何做出世界上最美的蝴蝶結。而我也明白了，愛本身就是一種保護。因為 Giancarlo 對你的愛，是抵禦世界嚴酷的盾牌，也是人一生中所能擁有的、最珍貴的禮物。」



Valentino現任創意總監Alessandro Michele也表示：「我感到無比悲痛。今天，我們失去了一位非凡的人。Valentino Garavani 不僅是時尚界無可爭議的重要人物，更是義大利文化史上的核心象徵之一。他以罕見的溫柔、沉靜而嚴謹的態度，以及對美無邊無際的熱愛，走遍世界。」