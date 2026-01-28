瑪格羅比花卉透視裝辣翻　趕場換羽毛裝呼應《咆哮山莊》橋段

▲瑪格羅比穿Alexander McQueen鏤空裙裝現身，性感無比。（圖／CFP）



記者陳雅韻／台北報導

澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）近期展開新片《咆哮山莊》的宣傳行程，這部改編自英國作家艾蜜莉勃朗特1847年出版的經典同名小說的電影中，她與好萊塢鮮肉男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）有親密的情慾糾葛。她登上脫口秀《吉米夜現場》談新片，身穿鏤空透視裝，窈宨曲線全都露，性感造型令人眼睛為之一亮。

▲瑪格羅比登上《吉米夜現場》宣傳新電影《咆哮山莊》。（圖／CFP）

35歲的瑪格羅比2024年底當媽媽後，迅速恢復真人芭比身材，駕馭起任何性感服裝都毫不費力。此次錄製《吉米夜現場》，她穿英國品牌Alexander McQueen 2026年春夏系列的黑色花卉不規則剪裁洋裝，盡顯火辣身材，而她所穿的羊角造型高跟涼鞋也有話題，旨在向品牌2003年春季系列中著名的十字軍玫瑰系列鞋款致敬。

▲瑪格羅比換穿VICTORIA BECKHAM白色羽毛洋裝。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

▲瑪格羅比另一套VICTORIA BECKHAM黑色羽毛褲裝。（圖／翻攝andrewmukamal IG）



瑪格羅比每回亮相的造型都能成功吸睛，幕後功臣是知名造型師Andrew Mukamal，他分享更多瑪格羅比宣傳美照，她已換穿「貝嫂」維多利亞貝克漢的同名品牌VICTORIA BECKHAM白色羽毛洋裝與黑色羽毛褲裝兩套服裝，造型師點出為何選這兩套服裝的原因，因為《咆哮山莊》中女主角凱瑟琳恩蕭處於精神與身體崩潰狀態之際咬破枕頭，拔出其中的羽毛並按照羽毛種類分類，讓主演女主角的瑪格羅比穿上羽毛裝，完美呼應經典橋段。