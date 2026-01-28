fb ig video search mobile ETtoday

瑪格羅比花卉透視裝辣翻　趕場換羽毛裝呼應《咆哮山莊》橋段

>

▲▼ 瑪格羅比 。（圖／翻攝IG）

▲瑪格羅比穿Alexander McQueen鏤空裙裝現身，性感無比。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie）近期展開新片《咆哮山莊》的宣傳行程，這部改編自英國作家艾蜜莉勃朗特1847年出版的經典同名小說的電影中，她與好萊塢鮮肉男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）有親密的情慾糾葛。她登上脫口秀《吉米夜現場》談新片，身穿鏤空透視裝，窈宨曲線全都露，性感造型令人眼睛為之一亮。

▲▼ 瑪格羅比 。（圖／翻攝IG）

▲瑪格羅比登上《吉米夜現場》宣傳新電影《咆哮山莊》。（圖／CFP）

35歲的瑪格羅比2024年底當媽媽後，迅速恢復真人芭比身材，駕馭起任何性感服裝都毫不費力。此次錄製《吉米夜現場》，她穿英國品牌Alexander McQueen 2026年春夏系列的黑色花卉不規則剪裁洋裝，盡顯火辣身材，而她所穿的羊角造型高跟涼鞋也有話題，旨在向品牌2003年春季系列中著名的十字軍玫瑰系列鞋款致敬。

▲▼瑪格羅比 。（圖／翻攝IG）

▲瑪格羅比換穿VICTORIA BECKHAM白色羽毛洋裝。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

▲▼瑪格羅比 。（圖／翻攝IG）

▲瑪格羅比另一套VICTORIA BECKHAM黑色羽毛褲裝。（圖／翻攝andrewmukamal IG）

瑪格羅比每回亮相的造型都能成功吸睛，幕後功臣是知名造型師Andrew Mukamal，他分享更多瑪格羅比宣傳美照，她已換穿「貝嫂」維多利亞貝克漢的同名品牌VICTORIA BECKHAM白色羽毛洋裝與黑色羽毛褲裝兩套服裝，造型師點出為何選這兩套服裝的原因，因為《咆哮山莊》中女主角凱瑟琳恩蕭處於精神與身體崩潰狀態之際咬破枕頭，拔出其中的羽毛並按照羽毛種類分類，讓主演女主角的瑪格羅比穿上羽毛裝，完美呼應經典橋段。

►貝克漢夫婦都是愛馬仕大戶　拎大尺寸HAC當旅行袋

►喬治娜登機包是愛馬仕「天花板」　豪奢貴婦派頭遊華府

關鍵字：

瑪格羅比, Alexander McQueen, VICTORIA BECKHAM, 咆哮山莊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃綁麻花辮好俏麗　健走秀英式戶外時尚

凱特王妃綁麻花辮好俏麗　健走秀英式戶外時尚

摩納哥王妃長大衣配長靴禦寒　高挑身材好吃香

摩納哥王妃長大衣配長靴禦寒　高挑身材好吃香

貝克漢夫婦都是愛馬仕大戶　拎大尺寸HAC當旅行袋

貝克漢夫婦都是愛馬仕大戶　拎大尺寸HAC當旅行袋

貝嫂獲藝術與文學騎士勳章　失和長子照例缺席與老婆曬恩愛 大谷翔平27萬日本名錶上手　搭BOSS西裝帥氣拿獎 霍諾德同款衣買得到　揮毫寫春聯繼續挑戰巔峰 CASIO福袋開賣藏上萬高階錶　有機會抽中超夯G-SHOCK戒指錶 ROSÉ無懼零下低溫照露美腿　超萌愛犬穿橫條裝搶鏡 永別了時尚大師！ 安海瑟薇送Valentino最後一程 霍諾德戴勞力士反映冒險精神　36萬「探二」日夜都清晰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面