5個越南時尚品牌推薦！BLACKPINK全員都穿上　超高討論度寬褲台灣買得到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近幾年，越南設計師品牌已不再是小眾秘密，它們憑藉著Z世代的美學以及貼合流行感的設計，成為時尚界的新勢力，從世界級女團BLACKPINK、大熱男團Cortis、Katy Perry到人氣泰星，都陸續穿上了來自越南的設計品牌，本篇為大家推薦五個不同風格的越南熱門品牌，說不定你也會被燒到很心動喔！

明星加持越南時尚勢力興起

越南時尚品牌能走到國際視野，除了來自設計本身的風格跟上現今流行趨勢之外，當然也少不了明星光環的加持，當BLACKPINK穿著越南品牌服裝登上演唱會舞台、Katy Perry也多次選擇穿上越南品牌作為演出造型，同時讓品牌特色被迅速看到，進而社群討論度與搜尋熱度同步升溫，讓越南時裝品牌躋身時尚新勢力的一員。

5個越南流行品牌推薦

PUSH PUSH：掀起社群關注的寬褲設計

來自越南胡志明市的新興時尚品牌PUSH PUSH，強調舒適與日常造型兼具的現代風格，品牌最為人熟悉的代表作就是帶有紅色褲標的條紋寬褲，憑藉簡約中性的立體感輪廓，在社群平台上吸引了大批年輕族群的注意，不分性別與身型都能駕馭的造型感，讓PUSH PUSH快速收獲高度討論，同時PUSH PUSH近期也開始與台灣選品店FLOM_展開合作，不僅推出聯名系列，同時也引進PUSH PUSH的服裝系列於台中店內販售，價格落在台幣1000～3000元上下，非常好入手！

FLOM_台中店

地址：台中市西區中興三巷7號 營業時間：17：00－21：00 Fancì Club：Y2K的前衛性感

Fancì Club可以說是目前最具話題性的越南品牌之一，由設計師Khanh Duy Tran於2018年創立，以大膽、俏皮性感的Y2K風格聞名，特色是運用大量薄紗、低腰褲、緊身胸衣等元素手工製作的服飾，幾何鏤空、色塊拼接和不對稱剪裁也讓服裝看起來充滿活力，前衛且強調身形曲線的視覺感與俐落剪裁，不僅BLACKPINK成員Jennie、Lisa都在最新的世巡演唱會中穿上品牌的服裝造型，連新一代超模Anok Yai、泰國第一神顏Davika也被收服。

Latui Atelier：Gen Z廢土風

Latui Atelier來自越南語 "Là Tui"，意為「就是我自己」的意思，同樣也是在2018年創立的潮流設計師品牌，穿搭風格上以Y2K、龐克與末日廢土風最為強烈，最初因BLACKPINK Rosé在Coachella行程中穿著該品牌的牛仔褲而受到大量關注，近期更因為大勢男團Cortis成員嚴成玹、金主訓在MAMA舞台穿著該品牌牛仔褲、Katy Perry穿著的洋裝再度受到關注，暗黑末日的風格強烈、單品也很有存在感。

LSOUL：甜辣少女必關注

LSOUL的甜辣魅力讓BLACKPINK在演唱會上全員穿著他們的服裝登場，這個越南本地時尚品牌，在Jennie穿著他們的灰色棉質短裙宣傳與Gentle Monster的聯名合作後聲名大噪，浪漫的層次與荷葉邊、馬甲上衣與背心，都在展現著又甜又帶著小性感的少女風格。

Dear José：法式復古的實穿浪漫

新一代的香奈兒小公主、泰國人氣女星Becky也愛上的Dear José，是喜愛夢幻少女風格的人不能錯過的品牌，設計上大量運用格紋、泡泡袖和復古花卉印花，營造出巴黎甜心般的氣息，雖然甜美但實穿性也高，一件簡單的格紋連衣裙或泡泡袖上衣就能輕鬆打造出浪漫、優雅的日常形象，適合喜歡法式風格、追求細節與氣質的女生。

無論你追求的是高級的訂製感、不羈的Y2K辣妹風，還是實穿的法式浪漫，這五個品牌都能為你的衣櫥帶來購物新選擇喔！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 3個韓國圍巾品牌推薦！張員瑛千金蕾絲Rolarola、Karina同款克萊因藍寒流前快收！



● 9個小眾設計師包款品牌推薦！韓系流行感、日系職人品味還有泰國的繽紛色選

