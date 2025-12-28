趙露思同款「蘋果水」被封美容飲！做法超簡單每天一杯養顏又補水

文／人物誌

最近很流行的養生飲品，非「蘋果水」莫屬！由於趙露思在社群上分享自己常喝蘋果水，可以加入枸杞、紅棗一起煮，瞬間又掀起一波跟風潮。特別是在Threads上，近期更是每天都有網友打卡、自製、分享配方，從少女系玻璃壺到媽媽級保溫瓶，各種版本百花齊放。

其實蘋果搭配枸杞、紅棗一起煮的喝法不算新鮮，但因為做法簡單、口味清甜、外型好拍，再加上女明星愛喝的話題加持，瞬間變成年輕人之間的熱門話題。

▲蘋果。（圖／Pexels）



清甜不膩又有果香！蘋果＋枸杞＋紅棗為什麼這麼配？

蘋果與枸杞、紅棗的組合之所以受歡迎，最大原因就是好喝又順口！切片蘋果煮出的自然果香，搭上枸杞的微甜味，再配上紅棗的淡淡甜香，不管熱飲、冷泡都很適合。許多網友分享，這款飲品就像是淡版的水果茶，沒加糖也好喝，不喜歡苦茶或重藥味的人完全能接受。

另外它也無門檻，材料超好取得、煮法幾乎零失敗，只要丟進熱水裡就能上桌，懶人也能輕鬆跟上這波潮流。

▲蘋果與枸杞、紅棗的組合之所以受歡迎，最大原因就是好喝又順口。（圖／Pexels）

養顏、補水、溫和養生：每天一杯的輕保養

雖然這款蘋果水被封為美容飲，但它真正的好處其實是溫和又實在的日常補給。

蘋果：補水又補纖維



蘋果本身含有維生素C、膳食纖維與天然果酸，搭配煮水後釋放的微微果香，有助補充水分、讓人更容易達到一天的喝水量。許多人表示喝了蘋果＋枸杞＋紅棗的組合後，覺得皮膚水嫩度有提升，主要也是因為多喝水＋溫和果酸帶來的加乘效果。

枸杞與紅棗：天然回甜、溫補不膩



枸杞含有多種植化素與天然色素（如葉黃素、玉米黃素等），適量飲用有助維持精神與活力；紅棗則能帶來柔和的甜香，讓整壺蘋果水更順口、風味更圓潤，不需要額外加糖就很好喝。

▲（圖／Pexels）

零負擔的養生入門款

與複雜藥膳相比，蘋果搭配枸杞紅棗的喝法非常清淡，不會造成身體負擔。對於不常喝中藥或討厭草本味的人來說，是非常好的保養入門選擇。

不過也要提醒：枸杞與紅棗雖好，但每天不用過量，一壺水抓一小撮枸杞＋1～2顆紅棗就足夠。若有特殊疾病或在服藥的人，建議先詢問醫師再飲用。

蘋果水做法：



蘋果切片（有些人會連皮一起煮）

枸杞一小撮

紅棗 1～2 顆

熱水 600–800ml

煮至沸騰即可飲用

趨勢之外，其實是回到把水喝夠的本質



蘋果水加枸杞紅棗的爆紅，把年輕人的喝水習慣推上一個新高度。許多原本不愛白開水的人，因為這股風潮反而開始願意帶水壺、補水、照顧自己。

如果它能讓大家每天多喝一點水、心情變好、皮膚更透亮，那無疑是一股正向又可愛的生活潮流。

