fb ig video search mobile ETtoday

趙露思同款「蘋果水」被封美容飲！做法超簡單每天一杯養顏又補水

>

文／人物誌

最近很流行的養生飲品，非「蘋果水」莫屬！由於趙露思在社群上分享自己常喝蘋果水，可以加入枸杞、紅棗一起煮，瞬間又掀起一波跟風潮。特別是在Threads上，近期更是每天都有網友打卡、自製、分享配方，從少女系玻璃壺到媽媽級保溫瓶，各種版本百花齊放。

其實蘋果搭配枸杞、紅棗一起煮的喝法不算新鮮，但因為做法簡單、口味清甜、外型好拍，再加上女明星愛喝的話題加持，瞬間變成年輕人之間的熱門話題。

▲蘋果。（圖／Pexels）

清甜不膩又有果香！蘋果＋枸杞＋紅棗為什麼這麼配？

蘋果與枸杞、紅棗的組合之所以受歡迎，最大原因就是好喝又順口！切片蘋果煮出的自然果香，搭上枸杞的微甜味，再配上紅棗的淡淡甜香，不管熱飲、冷泡都很適合。許多網友分享，這款飲品就像是淡版的水果茶，沒加糖也好喝，不喜歡苦茶或重藥味的人完全能接受。

另外它也無門檻，材料超好取得、煮法幾乎零失敗，只要丟進熱水裡就能上桌，懶人也能輕鬆跟上這波潮流。

▲蘋果與枸杞、紅棗的組合之所以受歡迎，最大原因就是好喝又順口。（圖／Pexels）

養顏、補水、溫和養生：每天一杯的輕保養

雖然這款蘋果水被封為美容飲，但它真正的好處其實是溫和又實在的日常補給。

蘋果：補水又補纖維

蘋果本身含有維生素C、膳食纖維與天然果酸，搭配煮水後釋放的微微果香，有助補充水分、讓人更容易達到一天的喝水量。許多人表示喝了蘋果＋枸杞＋紅棗的組合後，覺得皮膚水嫩度有提升，主要也是因為多喝水＋溫和果酸帶來的加乘效果。

枸杞與紅棗：天然回甜、溫補不膩

枸杞含有多種植化素與天然色素（如葉黃素、玉米黃素等），適量飲用有助維持精神與活力；紅棗則能帶來柔和的甜香，讓整壺蘋果水更順口、風味更圓潤，不需要額外加糖就很好喝。

▲（圖／Pexels）

零負擔的養生入門款

與複雜藥膳相比，蘋果搭配枸杞紅棗的喝法非常清淡，不會造成身體負擔。對於不常喝中藥或討厭草本味的人來說，是非常好的保養入門選擇。

不過也要提醒：枸杞與紅棗雖好，但每天不用過量，一壺水抓一小撮枸杞＋1～2顆紅棗就足夠。若有特殊疾病或在服藥的人，建議先詢問醫師再飲用。

蘋果水做法：

蘋果切片（有些人會連皮一起煮）
枸杞一小撮
紅棗 1～2 顆
熱水 600–800ml
煮至沸騰即可飲用

趨勢之外，其實是回到把水喝夠的本質

蘋果水加枸杞紅棗的爆紅，把年輕人的喝水習慣推上一個新高度。許多原本不愛白開水的人，因為這股風潮反而開始願意帶水壺、補水、照顧自己。

如果它能讓大家每天多喝一點水、心情變好、皮膚更透亮，那無疑是一股正向又可愛的生活潮流。

延伸閱讀

最近超夯！為什麼大家都在喝蘋果醋？這些想不到的好處，對健康超加分！

寒冷冬天也別忘了喝水！私推 6 個「無痛」補水法，促進良好代謝

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 蘋果水, 趙露思

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

最容易PUA別人的三大星座！TOP 1最常無意中傷親友　忽冷忽熱讓人難以捉摸

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

職場奴性最強星座Top3！第一名自我要求高　容易被上司當工具人

7款精品免費LINE貼圖必收！兔兔帶Dior包和熊大看101煙火　LV、AP用180天 5個越南時尚品牌推薦！BLACKPINK全員都穿上　超高討論度寬褲台灣買得到 女神林志玲化身最正啦啦隊　51歲超凍齡全靠「雙倍保養」 情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心 如何正確洗衣？5大常見洗衣NG行為揭密　小心越洗越舊！ Lisa、Jisoo聖誕節扮成最辣禮物！Rosé慵懶睡衣風變派對焦點 風靡韓妹的「維也納風香醇那堤」台灣回歸！ 星巴克分享最佳喝法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面