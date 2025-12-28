比實際年齡幼稚的三大星座！TOP 1簡直就是青春期　用輕鬆態度消化壓力　

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

有些人明明年紀不小，卻總給人一種「怎麼還像小朋友」的感覺，心智年齡永遠比實際年齡年輕好幾歲，這樣的人不是不成熟，而是保留了童心、情緒來得快也去得快，開心時毫不掩飾，鬧脾氣時也很真實，從星座性格來看以下三大星座，最容易被形容為心智年齡偏低，快看看你上榜沒。

TOP 3 雙魚座



雙魚座的幼稚，來自他們過度豐富的情感與想像力，他們很容易因為一句話、一個舉動就感動或受傷，情緒反應往往比理性快一步，遇到不順心的事，他們可能選擇逃避、裝沒事，或默默期待對方主動察覺自己的委屈，這種「內心住著小孩」的狀態，讓他們在現實世界裡顯得有點不夠成熟，但也正是他們溫柔、善良的來源。

TOP 2 牡羊座



牡羊座的心智年齡年輕，表現在情緒與行動上，他們想到什麼就做什麼，開心就笑、不爽就翻臉，完全不擅長憋著，常常給人一種「怎麼這麼衝動」的印象，但那其實是因為他們保留了孩子般的直覺與熱情，即使長大了，牡羊依然不太會算計人情世故，幼稚得很直接，也很真。

TOP 1 射手座



射手座堪稱心智年齡永遠停在青春期的代表，他們熱愛自由、討厭被管，對責任與壓力能閃則閃，更習慣用玩樂與幽默來面對人生課題，他們不是不知道現實有多殘酷，而是選擇用比較輕鬆、比較孩子氣的方式去消化，這種看似幼稚的態度，讓他們在人生路上跌跌撞撞，卻也始終保有活力與笑容。