如何正確洗衣？5大常見洗衣NG行為揭密　小心越洗越舊！

▲▼洗衣錯誤。（圖／Unsplash）

▲清洗衣服看似簡單，其實學問並不少。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人以為洗衣服只是把衣物丟進洗衣機、倒入洗劑、按下開關這麼簡單，但其實不少看似「日常」的習慣，正是讓衣服越洗越舊、甚至變形的原因，盤點一般人最容易犯的洗衣錯誤，你中了幾項？

1. 不分類就一起洗

不少人為了洗衣服省事，總喜歡將深色、淺色衣物混洗，容易造成染色；毛巾與衣服一起洗，棉絮會黏附在衣物表面，而牛仔褲、厚重衣物與細緻材質混洗，也可能因摩擦導致起毛球或變形。

▲▼洗衣錯誤。（圖／Unsplash）

2.洗劑用量多一點才能洗淨

很多人認為泡泡越多洗得越乾淨，其實過量洗劑不僅不易沖乾淨，還會殘留在衣物纖維中，造成皮膚刺激、衣服發硬，甚至讓洗衣機內部更容易累積皂垢。依照水量與衣物量調整洗劑，反而更乾淨也更耐穿。

3.忽略衣標指示

洗衣服前需要注意衣物標籤上的洗滌標示，像是羊毛、針織、絲質衣物若用一般模式清洗，很容易縮水或變形，該手洗或低溫洗的衣物卻被「省事」處理，壽命自然縮短。

4.洗衣前不檢查口袋與拉鍊

你一定有這種經驗，口袋中的面紙沒拿出會變成滿桶紙屑，硬幣、鑰匙可能刮傷衣物或洗衣槽；拉鍊、魔鬼氈未扣好，容易勾破其他衣物，尤其是內衣與細緻布料。

5.洗完不立刻晾乾

潮濕衣物長時間悶在洗衣機內，容易產生異味與細菌，甚至留下難以去除的霉味。洗好後儘快取出晾曬，才能真正保持衣物乾淨清新。

關鍵字：

洗衣錯誤, 衣物保養, 洗衣技巧, 衣服變形, 洗劑使用

