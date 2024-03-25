女團都在瘋紫蘇葉瀏海！「人間AI」Karina、NewJeans成員Haerin都剪了

記者李薇／台北報導 圖／dlwlrma IG、for_everyoung10 IG、newjeanshaerin IG、katarinabluu IG、品牌提供

韓女團總是掀起時尚造型的先驅，繼空氣瀏海、胎毛瀏海之後，最近「紫蘇葉瀏海」成為新的風潮，像是「人間AI」aespa隊長Karina、NewJeans成員中的Haerin、IVE成員張員瑛、IU都在剪，大側分的瀏海多拉出些許髮絲，帶點微濕潤卻又不會完全貼頭皮的感覺，正是大勢髮型風。

所謂的「紫蘇葉瀏海」其實就是像紫蘇葉邊角的鋸齒狀，將頭髮做出側分的感覺，然後拉出些許較長的瀏海，同樣也是斜切設計，從分線中間短到耳邊兩側越來越長，不用過多整齊的髮量，一絲一絲有點條狀的束狀感，不僅很修飾臉型，還可以展現出時髦氛圍。

「紫蘇葉瀏海」早就風靡了南韓女團造型，像是最近要辦演唱會的IU、與李宰旭傳出戀情的Karina，都早就在公開場合都嘗試過類似的髮型，當然人氣女團成員Haerin、張員瑛也都跟風換上，運用髮絲製造出微凌亂的鬆弛感，圓臉人也好駕馭。

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