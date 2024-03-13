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擺脫既定印象！雪芙蘭出的洗髮精一瓶難求、KISS ME護手霜還狂銷百萬

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記者李薇／台北報導　圖／官網、IG、品牌提供

美妝品牌通常都會有主打的產品，或是某個品項因為真的太好用，讓人提到它，就會馬上有既定印象，但以下就是要分享那些與明星商品完全難以聯想的單品，只有資深粉絲才會愛用、懂買的爆紅小物，看看你認識幾樣。

＃雪芙蘭 生薑強韌養護洗髮精

▲雪芙蘭,KISS ME,BOBBI BROWN,香緹卡,朵茉麗蔻,彩妝,保養,髮品,。（圖／品牌提供）

深耕台灣80多年的雪芙蘭，最讓人印象深刻的就是藍色罐子設計的乳霜，但是近年品牌全方位拓展，不僅有面膜、護唇膏或是防曬，甚至還跨品類推出洗髮精，運用台灣在地小農植物萃取成分，總共有生薑強韌、金萱控油、黑豆柔順三種款式，其中，生薑強韌更是一上市就被掃貨，用過都覺得養護頭髮有感，又洗得很乾淨，一度大缺貨。

＃KISS ME 乾荒禁止奇士美護手霜

▲雪芙蘭,KISS ME,BOBBI BROWN,香緹卡,朵茉麗蔻,彩妝,保養,髮品,。（圖／品牌提供）

大多數人對於KISS ME的印象絕對是超防水的眼線產品或是睫毛膏系列，更多的認識可能頂多睫毛膏卸妝液，但其實品牌旗下一直都有一款護手霜，默默熱賣，甚至在日本狂銷百萬，多年來連包裝都維持一貫的簡約設計，一抹就可以擁有極嫩雙手，重點是百元的價格簡直超便宜，打趴很多專櫃大牌的單品，可以說是隱藏版的秘密好物。

＃BOBBI BROWN 維他命完美乳霜

▲雪芙蘭,KISS ME,BOBBI BROWN,香緹卡,朵茉麗蔻,彩妝,保養,髮品,。（圖／品牌提供）

彩妝師起家的BOBBI BROWN以裸透自然的妝感，深受許多粉絲喜愛，提到品牌映入眼簾的更是一整排色彩繽紛的單色眼影或是唇彩，但是近年被許多網友發現，旗下維他命完美乳霜才是品牌的寶藏神器，滋潤超有感，上妝秒貼膚，淡淡的柑橘香氣甚至還被暱名為「橘子面霜」，甚至有不少人都認為，其粉底之所以妝效可以如此好看、服貼，都歸功於這瓶乳霜的打底。

＃香緹卡 山茶花嫩膚霜

▲雪芙蘭,KISS ME,BOBBI BROWN,香緹卡,朵茉麗蔻,彩妝,保養,髮品,。（圖／品牌提供）

備受貴婦喜愛的香緹卡，大部分人對它的印象一直都是每年美到不行的公益彩妝系列，或是經典明星鑽石精華液，但很多人都不知道香緹卡其實還有一個寶寶專用的系列，不僅插畫包裝超可愛，裡面更是蘊含滿滿的天然成分，全部都是可食用級的有機植物萃取，像是這一款山茶花嫩膚霜，裡面就是用瓊崖海棠油及山茶花籽油製作而成，是全家大小都可以使用的一瓶萬用霜。

＃朵茉麗蔻 清透亮顏美肌蜜粉

▲雪芙蘭,KISS ME,BOBBI BROWN,香緹卡,朵茉麗蔻,彩妝,保養,髮品,。（圖／品牌提供）

從「全效8點」賣全日本甚至擴及海外市場的朵茉麗蔻，可以說是僅靠這8支產品就撐起整個公司，多年來也幾乎都專注在這系列上面，不太會推出全新的產品，但2024年卻踏出第一步，推出品牌第一個彩妝品「清透亮顏美肌蜜粉」，剛上市就引發VIP們的討論，細膩粉質可以打造出輕透自然妝感、柔焦毛孔秒速有感。

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關鍵字：

雪芙蘭, KISS ME, BOBBI BROWN, 香緹卡, 朵茉麗蔻, 彩妝, 保養, 髮品

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