追劇熬夜、吃辣太油頭皮冒痘？4個生活養護技巧化解NG狀態

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、達志示意圖

春季氣候溫差變化莫測，加上假期熬夜睡眠作息不規律，頭皮也跟著爆發冒痘，進而出現髮肌油脂分泌失衡、頭皮毛囊炎、泛紅搔癢等現象，日常保養不容忽視，皮膚科醫師鄒嘉倫就分享頭皮養護秘訣，應從日常溫和養護潔淨做起。

＃毛囊炎的好發 與熬夜作息、壓力、氣溫有關

鄒嘉倫指出，毛囊炎的好發，與生活作息、壓力、悶熱氣候相關，近期診間許多患者因反覆毛囊炎所困擾，連日熬夜追劇晚睡，頭皮痘痘也跟著復發，頭皮毛囊炎以毛囊為中心之紅色丘疹及膿皰，伴隨搔癢感、疼痛、結節囊腫，屬於皮膚常見疾病，容易因環境溫度、汗水、油脂的分泌增加而反覆復發。

＃做好日常頭皮潔淨養護 維持頭皮清爽健康

想維持頭皮清爽健康，鄒嘉倫表示，做好頭皮清潔養護，減少暴露於誘發因子，能幫助避免毛囊炎反覆發作，比如：運動流汗後立即擦拭清潔更換乾淨衣物、洗髮水溫不宜過高、維持正常規律作息、選擇溫和清爽液態質地洗髮精，像是含有甘草次酸複合物、植萃檸檬酸成份，溫和潔淨軟化頭皮油垢角質，維持頭皮健康與生活品質。

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