米蘭時裝周／宋慧喬短髮美翻！FENDI百年剪羊毛皮草炫技　直擊必買包款

記者鮑璿安／米蘭報導

FENDI 正式邁入百年里程碑，2025秋冬男女裝時裝秀揭開華麗帷幕，本季透過家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi之手，持續復甦品牌代表性元素，靈動皮草實則是剪羊毛材質製成，伴隨幹練又優雅的套裝接連登場。《ETFASHION》本次也來到米蘭預覽會場，近距離欣賞全新的包款話題之作。





▲（依序）宋慧喬、宋雨琦現身看秀 。（圖／品牌提供）

聚焦看秀嘉賓陣容，為迎接這一代表性的時刻，品牌大使宋慧喬、宋雨琦、MINA、方燦、目黑蓮以及傳奇女星Sarah Jessica Parker都到場看秀，尤其是宋慧喬以一頭靚麗的男孩風格短髮搭配上長版翻領外套驚艷現身，展現她獨特的率性美感，與品牌風格不謀而合。宋雨琦、MINA、方燦也皆以時髦又優雅的模樣亮相。

身為Fendi家族第三代傳人，Silvia Venturini Fendi聊起品牌的歷史就像是翻開屬於自己的獨家回憶，她說：「FENDI 讓我想起未來，我不想花太多時間在翻閱那些實體檔案上。對我來說，FENDI 品牌成立百年更多跟我自己的回憶有關，不管這些回憶是真實的或想像的，關於 FENDI 的過去還有 FENDI 在當下的意義。」



本季將自1925年漫長的百年史定格於一瞬間，嚴謹的剪裁中彰顯不凡傳統，重現了權利著裝的重要性，羊毛材質的柔軟風衣被腰帶捆綁出鮮明的腰線輪廓，七分袖、煙管喇叭褲一一詮釋出正式與時髦的嶄新平衡，呼應品牌百年優雅血統。代表核心工藝的皮草單品也成為炫技亮點，在本季使用了柔軟的剪羊毛材質進行重塑，並非真正的皮草，手法精細經過染製與裁剪，依然呈現出猶如狐狸、貂皮和紫貂的質感和外觀，成為品牌步入下個百年的新起點。

此次搶先近距離直擊新季包款，品牌當家寵兒Peekaboo 及 Baguette 持續以不同材質創新演繹，延續服飾細節的剪羊毛嵌花、迪斯可亮片與之呼應，包款廓形則朝著更加柔軟寬大的方向前進，看起來充滿鬆弛感。

▲Baguette 持續以不同材質創新演繹 。（圖／記者鮑璿安攝）





▲重現了在2005年推出的FENDI Spy Bag ，以解構主義風格回歸 。（圖／品牌提供）





▲全新 FENDI Giano 包款也是呼聲很高的爆款單品 。（圖／品牌提供）





▲ FENDI 松鼠徽章與家族肖像都成為標誌 。（圖／記者鮑璿安攝）

當中重點重現了在2005年推出的FENDI Spy Bag ，以解構主義風格回歸，類似腋下口金包的外觀，賦予十足可愛度，並推出雪酪色剪羊毛材質扭轉手柄的新造型。而全新 FENDI Giano 包款也是呼聲很高的爆款單品，雙面造型的半月包可通過磁釦拆開形成不同廓形，並採用雙色小牛皮製成，包身兩面分別飾有 FENDI 松鼠徽章和 Janus 肖像，也是品牌代表性的徽標之一。

日前登場的2025秋冬倫敦時裝周，Burberry則是在創意總監Daniel Lee執掌下持續重塑大家對於老牌的既定印象，本季引領大眾走入古老的英式莊園，將英倫室內裝飾的經典意象，傳統手繪壁紙、華麗掛毯元素巧妙融入服飾之中，洋溢復古美學。本季經典風衣以浮雕皮革呈現，披肩選用愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮，融入風衣與飛行員元素的經典設計，Daniel在約克郡山谷長途健行時所見的格子花呢和格紋圖騰，也被融入其中，如遠行般開啟未知世界。