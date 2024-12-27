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59歲郭富城揭不老秘訣：每天運動1小時、把自律當作習慣　

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▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-郭富城。（圖／記者黃克翔攝）

▲59歲的郭富城外型年輕。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾怡嘉／台北報導

天王郭富城今晚在小巨蛋開唱，59歲的他載歌載舞狀態極好，絲毫看不出實際年齡，其實早在先前他受訪時就曾分享：「自出道以來，有時間的話，每天運動一小時，把自律當成一種習慣，平常會跑步或是踩腳踏車來鍛鍊體力。」

▲▼59歲郭富城揭不老秘訣：每天運動1小時、把自律當作習慣。（圖／翻攝自IG/郭富城）

▲郭富城在IG分享第一張專輯照片。（圖／翻攝自IG/aaronkwokxx）

他說：「從舞者出道，變成歌手，尤其是唱跳歌手，因為無時無刻會上台表演，所以對於體態維持特別要求，每天有時間的話，會撥出一個小時來運動，這個早成為一種習慣。除了歌手外，自己也是一個演員，所以平常要保持在適中的身材，除非角色特別有要求，我也願意增肥，但總不可能把自己先吃得很肥，然後再去瘦身。」

▲▼59歲郭富城揭不老秘訣：每天運動1小時、把自律當作習慣。（圖／翻攝自小紅書／方媛Moka）

▲郭富城和嫩妻合照毫無年齡差。（圖／翻攝自小紅書/方媛Moka，以下同）

他也透露自己的不老祕訣，就是擁有一個良好心態，要不停鍛鍊自己，隨時準備好上舞台，與小20多歲的方媛結婚，兩人常在社群平台放合照秀恩愛，網友直誇郭富城和老婆看起來完全沒有年齡差，更被讚為「行走的荷爾蒙」。

▲▼59歲郭富城揭不老秘訣：每天運動1小時、把自律當作習慣。（圖／翻攝自小紅書／方媛Moka）

▲與愛妻育有兩女。

而他不僅是工作敬業，也愛家愛女，他就曾公開分享自己很欣賞方媛的地方就是除了相夫教子之外，還有自己的興趣又愛工作，他覺得太太有時候很辛苦，但當他回家的時候，太太總會問他吃了沒？要不要煮麵給他吃？但她平時又要照顧小朋友，又要顧好工作，有時看見太太有疲態會覺得很心痛，所以覺得自己應該要多疼愛她一些。

關鍵字：

郭富城, 方媛, 天王, 音樂, 舞台

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