米蘭時裝周／肖戰、Jin雙帥看秀！新GUCCI綠強勢洗版　馬銜鍊包搶先看

記者鮑璿安／米蘭報導

GUCCI 2025秋冬時裝大秀在米蘭時裝周首日登場，日前品牌宣佈創意總監Sabato De Sarno 離職後尚未公佈新接棒者，新季在團隊合作下最終呈現出來，外界都期待會蛻變成什麼樣貌。從大秀邀請函便可預見Gucci全新流行色調深綠色，正以鋪天蓋地之姿襲來，而標誌性馬銜鍊更是無所不在，成為項鏈、包款手柄以及腰帶。





▲Gucci品牌代言人大陸男星肖戰、韓團BTS成員 Jin都來到現場看秀。（圖／品牌提供）





▲剛升格品牌好友的男星林柏宏成為這次的台灣代表，獻出首次的米蘭看秀初體驗。（圖／品牌提供）

看秀陣容亦是話題，品牌代言人大陸男星肖戰、韓團BTS成員 Jin都來到現場看秀，肖戰一身率性的Ancora Red上衣搭配夾克盡顯紳士態度，Jin則演繹了正式又潮流感的襯衫以及寬領帶，彰顯與品牌的完美契合度。剛升格品牌好友的男星林柏宏成為這次的台灣代表，獻出首次的米蘭看秀初體驗，他身穿軍綠色 GG 壓紋的小羊皮飛行員夾克，內搭白色 V 領針織衫，帥度同樣過人。





▲映入眼簾的深綠色Interlocking G字母印花伸展台，將Sabato標誌性的「Ancora Red」徹底取而代之。（圖／品牌提供）



這回秀場空間成為GUCCI遵循義式美學的新起點，映入眼簾的深綠色Interlocking G字母印花伸展台，將Sabato標誌性的「Ancora Red」徹底取而代之，大型Logo一方面是為了致敬品牌創始人Guccio Gucci，而模特兒沿著舞台交織行走也進一步體現男女裝二元性，從鏡面天花板悄悄映襯出無限的意涵。秀場音樂由作曲家兼指揮家Justin Hurwitz創作，並由現場樂團演奏，帶給人沉浸式感官盛宴。

此系列融合了多個時代的靈感，從1960年代GUCCI服裝的誕生跨越至今男裝材質，寬大鬆弛的西裝渲染上溫潤的毛呢材質，從中呼應女裝，進行療癒的單色調詮釋。極繁與極簡的新平衡也已經誕生，簡約時髦的服飾廓形之中，細膩的透視蕾絲刺繡、立體花瓣裝飾、雙GG Logo等品牌標誌性符碼不斷反復上演，Horsebit馬銜鍊出現在深V露背裙的腰鏈上，是性感的細節，彰顯復古情懷的連身衣則以GG Logo密集排列成鮮明印花，也將馬銜鍊放大成為腰帶，更顯新GUCCI世代的動靜皆宜。

配件包款方面，本季正逢Horsebit 1955包款70周年，全新包款保留馬銜鍊精髓，注入柔軟皮革並改寫為超大尺寸以及迷你款，形塑男女皆宜的態度，彰顯義大利風格的獨特隨性魅力。新款肩背包點綴上巨型馬銜鍊手柄，而全新Gucci Siena也被視為本季的強勢話題單品，半馬銜鍊扣顯得更加簡約低調，卻充滿記憶點。

日前登場的2025秋冬倫敦時裝周，Burberry則是在創意總監Daniel Lee執掌下持續重塑大家對於老牌的既定印象，本季引領大眾走入古老的英式莊園，將英倫室內裝飾的經典意象，傳統手繪壁紙、華麗掛毯元素巧妙融入服飾之中，洋溢復古美學。本季經典風衣以浮雕皮革呈現，披肩選用愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮，融入風衣與飛行員元素的經典設計，Daniel在約克郡山谷長途健行時所見的格子花呢和格紋圖騰，也被融入其中，如遠行般開啟未知世界。

日前登場的2025秋冬倫敦時裝周，Burberry則是在創意總監Daniel Lee執掌下持續重塑大家對於老牌的既定印象，本季引領大眾走入古老的英式莊園，將英倫室內裝飾的經典意象，傳統手繪壁紙、華麗掛毯元素巧妙融入服飾之中，洋溢復古美學。本季經典風衣以浮雕皮革呈現，披肩選用愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮，融入風衣與飛行員元素的經典設計，Daniel在約克郡山谷長途健行時所見的格子花呢和格紋圖騰，也被融入其中，如遠行般開啟未知世界。