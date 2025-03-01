米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」　卡夏色羊絨、大衣美出新境界

記者鮑璿安／米蘭報導

作為義式美學的經典之一，Max Mara 發表最新的2025 秋冬系列，本季以英國知名作家姊妹Charlotte Brontë與Emily Brontë為主角，將她們的自由精神注入標誌性的大衣，詮釋實穿新面貌，也帶來全新色調「Cascia」（卡夏色）豐富秋冬日常。而SPORTMAX靈感來自設計師身邊的職場女性以及摯友，整體質感俐落之餘被賦予水流般的靈動流蘇，貫穿包款以及服飾單品，完美視覺上的渴望。





▲Max Mara致敬英國知名作家「勃朗特姊妹」， 希望現代女性披上Max Mara的正裝便能夠追求理想 。（圖／品牌提供）

19世紀英國文學著作《簡·愛》中的字句，「理智穩坐不動，緊握韁繩，不讓情感掙脫，將自己帶入荒蕪的深淵。」給予創意總監Ian Griffiths 在理性與感性之間的深刻啟發，他希望現代女性披上Max Mara的正裝便能夠追求理想，因此本季巧妙融合新哥德風格與都市田園元素，交織出女性的多重魅力。作為品牌標誌性的大衣，今季大量融入了象徵秋季時節豐盈溫潤質感的勃艮第紅色，並注入實穿細節，像是英倫紳士風雙排扣、設有實用風琴口袋，短版剪裁在皮帶加持下彰顯迷人腰線，而長版長度及腳踝，走動之間散發出濃濃的氣勢。

此外，本季全新呈現出專屬色調「Cascia」（卡夏色），靈感來自勃朗特姊妹的故鄉約克郡，其蒼茫岩石與廣闊天空層層堆疊的變化，由淺至深的色調，在細膩的雙面呢、輕盈羊毛間鋪展開來。而混色紗線針織毛衣靈感源自維多利亞時期的緊身上衣，精緻廓形展現現代女性剛柔並濟的魅力。





▲SPORTMAX 2025 秋冬系列本季靈感源自堅韌果敢的女性，包括工匠、設計師、職場菁英、母親與摯友 。（圖／品牌提供）

SPORTMAX 2025 秋冬系列本季靈感源自堅韌果敢的女性，包括工匠、設計師、職場菁英、母親與摯友，設計師用以簡約幹練的筆觸進行詮釋，一系列基礎剪裁的西裝外套流轉於堅毅與柔軟之間，流蘇成為這季的重點元素，自大衣肩部、洋裝下擺與圍巾邊緣如瀑布般傾瀉而下，甚至成為大尺寸肩背包的一部分，以高難度的皮革切割工藝彰顯品牌核心價值。而人造皮草大衣採用圍裹式輪廓，仿若短毛緹花鱷魚皮視覺效果，輕盈柔軟的絨毛隨步履律動，營造靈動姿態。經典 Soffy 手袋則以層壓皮革或蛇紋壓花皮革呼應服飾，豐富當代自信女性的秋冬衣櫥。