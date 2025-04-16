「無緣發財」星座Top 3 ！第一名不適合跟風投資　踏實存錢才是真理





▲「無緣發財」星座Top 3。（示意圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不少人想要靠著投資賺上快錢、或是獲得一筆意外之財從而發財，不過從星座角度來分析，其實以下三大星座不適合投資，不僅可能因為衝動就賠上老本，更是買什麼就賠什麼，他們只適合一分耕耘一分收穫，踏踏實實存錢才是生財之道。

Top 3 巨蟹座

巨蟹座性格保守謹慎，他們對任何事情都保持著一種警惕的態度，特別是對於風險較大的投資，他們會表現的更加猶豫不決。他們對穩定性有著近乎偏執的追求，不願意輕易嘗試新的、不確定的事物。對於他們來說，保障現有的收入來源並穩步累積財富才是最重要的。他們對於財富的觀念比較傳統，更注重的是財富的保值和穩定增長。因此他們更適合選擇那些收入穩定，能夠長期穩定賺錢的工作。

Top 2 天秤座

天秤座希望過著平靜安逸的生活，不願意為了可能獲得的收益而冒險。他們對於生活的態度也體現在對於工作的選擇上，他們認為工作不只是賺錢的手段，更是實現自我價值和獲取成就感的方式。因此，他們更傾向於選擇穩定的工作，通過固定的薪水收入來逐步存錢，並且他們會善用自己的財富來提升生活品質，使生活更加和諧平衡。

Top 1 雙魚座

雙魚座容易受到情緒的影響，對於投資這種高風險的行為，他們很容易聽信好友的話，自己也完全沒多加研究就跟風，容易衝動投資，最後反而越理財戶頭的錢越少，對於他們來說，穩定的工作和固定的收入才是他們的最佳選擇，他們會將積累的財富視為實現夢想的一種手段。