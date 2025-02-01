盤點ROSÉ戴牢牢Tiffany百萬珠寶　見證她的喜怒哀樂

▲ROSÉ是Tiffany代言人，私下經典珠寶不離身。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK 成員ROSÉ去年底與火星人Bruno Mars以南韓喝酒遊戲「Apartment」為靈感，合唱歌曲《Apt.》紅遍全球，她上節目宣傳新歌或私下穿搭，都將她代言的Tiffany & Co.總值逾百萬元的經典珠寶戴牢牢，彷彿是幸運物般陪伴她走過每一刻，令人眼睛為之一亮的是她還戴美國輕珠寶品牌BEN的愛心項鍊，顯得青春洋溢。





▲ROSÉ與MV男主角Evan Mock（右）合影，食指戴著Tiffany鑽戒。

ROSÉ代言Tiffany多年，從她貼身所戴的珠寶，反映出她的念舊個性，有3件作品完全融入她的日常，見證她每一個重要時刻，分別為鑲嵌一圈美鑽的Tiffany Victoria®Tennis鉑金鑲鑽石手鍊、Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽戒指，以及傳奇珠寶設計師Schlumberger by Tiffany & Co.十六石鑽石戒指，除非為了配合公開場合的特殊造型，否則她鮮少拿下這些對她意義非凡的珠寶。





▲ROSÉ戴的Tiffany Victoria®Tennis鉑金鑲鑽石手鍊，745,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）





▲ROSÉ貼身佩戴Tiffany Edge鉑金與18K金寬版鑲鑽戒指，311,000元。

▲ROSÉ已戴Tiffany Schlumberger by Tiffany & Co.十六石鑽石戒指多年，479,000元。

除了Tiffany經典設計相伴，ROSÉ近期也經常疊搭輕珠寶品牌BEN的可愛項鍊，BEN由美國東岸長大的英國裔設計師Charlotte Macaulay於2023年創立，銘刻字樣或吊牌式鍊墜深受歡迎，ROSÉ所戴的愛心造型THE UNIVERSE VAULT 14K項鍊，鍊墜可打開秀出共3層設計藏密語。







▲ROSÉ宣傳新歌時都戴著美國品牌BEN的愛心造型THE UNIVERSE VAULT 14K金項鍊。（圖／翻攝BEN官網）