巴黎時裝周 ／ 愛馬仕把柏金包「翻過來」　菜籃子配薄紗褲變性感

▲愛馬仕2025春夏女裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

HERMES（愛馬仕）夢幻逸品又+1，剛在巴黎時裝周發表的2025春夏系列中，柏金包被「翻過來」，以帆布內裡、皮革內袋示人，顯得輕鬆自在。服裝有不少運動感與性感的結合，Bra Top露出結實腹部線條，搭配側邊有拉鍊的薄透長褲，再拎著「菜籃子」Picotin包，流露愛馬仕的優雅，但又微辣有個性。

▲Birkin à l’envers將柏金包「內外翻轉」，帆布內裡與皮革拉鍊口袋外露，相當有趣。



▲性感裝束搭配Picotin包。

「工坊裡」是新系列的主軸，當你走進工坊，會看到什麼？那是實現想像的地方，透過筆與畫布、工具與面料，以實用為基底堆疊創意創意，慢慢的將作品描繪成型，女裝創意總監Nadège Vanhee-Cybulski運用溫潤的大地色系，調配出春夏氛圍，燕麥奶色、牛皮紙色、肉豆蔻色、茶色、烏木色等，加入些許九重葛紫紅，沉穩有朝氣。

▲網眼面料以刺繡拼接皮革，服裝細節滿滿。

性感不太跟愛馬仕畫上等號，但新作中出現了多款Bra Top，或是用薄透材質打造裙、褲，露出肌膚、展現身段，俐落的輪廓讓這些性感顯得細膩優雅，網眼面料以刺繡拼接皮革展現高段工藝，長褲或裙子兩側的拉鍊拉開，讓行走時更具律動感，若隱若現、神態自若。

包包的討論度永遠很高，愛馬仕也不讓人失望，2025春夏名為「Birkin à l’envers」的款式存在感超強烈，法文「à l’envers」意為顛倒、反過來，直譯就是把柏金包內外翻轉，讓帆布內裡與皮革拉鍊口袋外露，多了閒適鬆弛感，秀上除了提著，也壓扁用手抱著，可能與實際使用不相符，但傳達出十足的態度。

▲Birkin à l’envers壓扁、抱著，很有態度。



▲實用度超高的「菜籃子」Picotin包。



▲白色Plume包簡約清爽。

Plume包相當實用，外型簡約大方，適合各種場合，清爽亮眼的白色更是春夏必備，說到實用，不能忽略的還有被暱稱為菜籃子的Picotin包，柔軟的包身具備輕便好搭的特性，搶手程度也不在話下。柔美與堅韌、誘人與不妥協，是愛馬仕2025春夏女裝傳遞的訊息，透過工坊中工匠一絲不苟的堅持，將實用與美麗合而為一。

▲愛馬仕2025春夏系列。

看更多2025春夏女裝

Saint Laurent



Saint Laurent的2025春夏系列，呈現了「帥」與「媚」兩樣女性風情，模特兒戴著粗框眼鏡、穿著寬大西裝，將領帶塞進褲頭，繫上復古如爸爸上班用的「老爹皮帶」，或是以垂墜綢緞、性感蕾絲洋裝現身，穿著尖頭鞋走在金色環頂的秀場，看似不同的性格，卻又是相同的絕代風華與危險迷離。

Chloé



2025春夏是Chemena Kamali執掌的第二季，浪漫的波西米亞與個性姿態平衡出自在的Chloé女孩，Chemena Kamali說的是令人嚮往的夏日情景：「在這個美好的季節，我們能停下腳步，放下壓力，盡情探索和為身心充電。」

蕾絲與蓬蓬袖、蓬蓬氣球裙，營造滿滿的甜美，搭配不同的外套就多了率性，布料經過日曬褪色、水洗和磨損處理後，顯出一抹慵懶自在，盛放的玫瑰和牡丹花圖案則源自1977年原創的手繪作品，散發柔情風韻。

DIOR



充滿運動感，是2025春夏DIOR給人的一大印象，強調身體與服裝之間的連結，整個系列以黑、白為大宗，加入裸色中和，唯一的紅是一件賽車夾克，搭配著降落傘褲出場，斜肩剪裁佔了很大比例，連身泳裝以流蘇裝飾展現流動感，或配上夾克與長褲走出個性姿態，讓服裝回歸穿著的本意。

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri受到希臘神話中的亞馬遜女戰士（Amazones）、古羅馬時期雕塑等啟發，將女神的自主、勇敢氣質成為精神，再次聚焦女性的力量，發揮於新作。