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星巴克今起「大杯以上買一送一」別錯過！連續兩天喝起來

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克今起一連兩天買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（4／16）起一連兩天，因應集團同慶，推出大杯以上買一送一限時優惠，雖星巴克近年買一送一以巨量推出，但在周三優惠實屬少見，星迷不妨也去朝聖一下，當作是上班日的中繼小紓壓吧；上午11點前、路易莎黑卡會員也可享咖啡第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克4／16、4／17一連兩天推出「集團同慶 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意未優惠品項包括雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，另要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表

▲路易莎、星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

路易莎則針對自家黑卡會員，4月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞歌姬藝伎」，也祭出原價150元，特價100元優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

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