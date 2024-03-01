試過會上癮的「修眉吧」芭比粉太可愛！專櫃最齊眉彩立刻拿試用

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

限定活動與新櫃位總是為品牌帶來新的形象，讓人感受到新的氛圍，最近就有不少活動出現，不管是想要搶便宜還是逛街散心，都可以立刻來朝聖。

＃benefit 超上癮修眉吧

「眉毛專家」benefit在年輕人假日愛聚集的新光三越南西開設全新櫃位，經典粉紅色搭配黑色字體的新視覺，展現出專業與活潑可愛並存的風格，重點是這次「修眉吧」也設計更可愛的風格，宛如就像是沙龍一般的設計，搭配專業的美容師，先卸妝、清潔再蜜蠟整理毛流的手技，一次就可以享受一個月的乾淨整齊，整過修過就會上癮！

當然全新櫃位亮相，品牌也從3月1日到17日也祭出多項活動，只要入館到快閃櫃位領取優惠券，就可以直接拿免費試用包，3月1日到2日前30名消費就可以拿螢彩俏麗手拿包、蜜蠟修眉200元折價券，3月4日限定推出水光嘟嘟唇彩組，獨家1290元就可以入手，還有獨家首賣的閃耀沙灘頰彩盤，優惠價1040元就可以入手。

＃嬌蘭 藝術沙龍香氛藝廊

迎接藝術沙龍年度新品「南境飛行淡香精」上市，嬌蘭在台北101開設全新藝術沙龍香氛藝廊，限定店面不僅可以聞到全系列的藝術沙龍香氛，更推出很療癒的「尊享香氛品鑑活動」，只要在首月提前於官方Line線上預約藝術沙龍香氛品鑑，當日出席並完成香氛新品體驗，即享專屬香氛針管乙支。

南境飛行淡香精是嬌蘭第五代調香師，以法國著名文學家、小王子作者聖．修伯里的長篇小說初作《南方郵航》為靈感，創作的全新香氣，帶有優雅輕盈的橙花氣息搭配南方專屬的辛香料味道，是一款溫潤又淡雅的香氣，聞過就會沉醉。