安海瑟薇米蘭、洛杉磯趕場跑活動！肌膚耐老又澎彈　化妝師招了私藏秘訣

記者李薇／台北報導 圖／shiseido IG、CFP

日前《穿著Prada的惡魔》三位主演梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）在洛杉磯的第30屆美國演員工會獎頒獎典禮上同框，令許多劇迷興奮不已，三人幾乎都沒變的容顏，更是讓粉絲驚艷，尤其是最近才剛剛從米蘭看秀回美的安海瑟薇，更是眾所矚目的焦點。

參與如此隆重的活動，加上面臨各地時差與馬不停蹄的行程，身為好萊塢巨星的安海瑟薇狀態仍然要滿分，她的化妝師Jillian Dempsey就在IG上分享，會使用資生堂的激抗痕亮采緊緻霜塗抹在脖子以及肩頸的位置，讓肌膚散發自然光澤的同時，又時時刻刻底抗老化。

除了這招小秘訣，Jillian Dempsey更分享自己私人的愛用方法，就是在整個臉部肌膚完妝之後，會幫安海瑟薇使用激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華，輕點在重點需要加強光澤的位置，可以讓整個膚況看起來非常飽滿又澎彈。

Jillian Dempsey可以說是眾多好萊塢巨星都愛用的彩妝師，她不僅是「暮光女」克莉絲汀史都華、派屈克丹普西的御用化妝師，更創立自己的純淨美妝品牌Jillian Dempsey，這次難得與安海瑟薇合作，也立刻吸引許多粉絲關注。