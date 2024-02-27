fb ig video ETtoday search mobile

安海瑟薇米蘭、洛杉磯趕場跑活動！肌膚耐老又澎彈　化妝師招了私藏秘訣

>

記者李薇／台北報導　圖／shiseido IG、CFP

日前《穿著Prada的惡魔》三位主演梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathway）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）在洛杉磯的第30屆美國演員工會獎頒獎典禮上同框，令許多劇迷興奮不已，三人幾乎都沒變的容顏，更是讓粉絲驚艷，尤其是最近才剛剛從米蘭看秀回美的安海瑟薇，更是眾所矚目的焦點。

安海瑟薇,資生堂,保養,。（圖／shiseido IG、CFP）

參與如此隆重的活動，加上面臨各地時差與馬不停蹄的行程，身為好萊塢巨星的安海瑟薇狀態仍然要滿分，她的化妝師Jillian Dempsey就在IG上分享，會使用資生堂的激抗痕亮采緊緻霜塗抹在脖子以及肩頸的位置，讓肌膚散發自然光澤的同時，又時時刻刻底抗老化。

安海瑟薇,資生堂,保養,。（圖／shiseido IG、CFP）

除了這招小秘訣，Jillian Dempsey更分享自己私人的愛用方法，就是在整個臉部肌膚完妝之後，會幫安海瑟薇使用激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華，輕點在重點需要加強光澤的位置，可以讓整個膚況看起來非常飽滿又澎彈。

Jillian Dempsey可以說是眾多好萊塢巨星都愛用的彩妝師，她不僅是「暮光女」克莉絲汀史都華、派屈克丹普西的御用化妝師，更創立自己的純淨美妝品牌Jillian Dempsey，這次難得與安海瑟薇合作，也立刻吸引許多粉絲關注。

►愛情中最難伺候三大星座！TOP 1各種潔癖又完美主義　讓人壓力超大

►薇姿撤台官方證實了！5月關閉所有零售通路　網不捨：已經愛用好多年

►說謊很難被識破三大星座！TOP 1出口就要讓人信以為真　簡直是「謊言大師」

關鍵字：

安海瑟薇, 資生堂, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

日本櫻花妹自創「53修容法」　減齡10歲還能瘦小臉超強！

日本櫻花妹自創「53修容法」　減齡10歲還能瘦小臉超強！

你的幸運會來自哪個特質？超準心測秒速分析狀態

你的幸運會來自哪個特質？超準心測秒速分析狀態

情緒超穩定的三大星座女！TOP 1對事情不走心　每天笑嘻嘻都是假象

情緒超穩定的三大星座女！TOP 1對事情不走心　每天笑嘻嘻都是假象

李聖經一到泰國就變辣！深V辣露白皙美胸　網讚：美瘋了 宋慧喬仙氣爆棚！冰川藍針織連身裙上身　42歲照樣美哭粉絲 你是一個容易心軟的人嗎？超準心測爆紅 李敏鎬披頭散髮見粉絲　疑似發福網崩潰：還我男神！ IU也剪公主切！8款髮型範本都流行　層次剪、胎毛瀏海超顯嫩 最獨立全靠自己星座Top 3！第一名討厭欠人情　再大困難也不開口 面善心狠又會算計的三大星座！TOP 1城府深、利益攸關不會手下留情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面