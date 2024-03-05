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你是感性還是理性的人？一張圖剖析真實個性

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記者李薇／台北報導

你知道你自己是一個感性還是理性的人嗎？以下這個心理測驗可以看出來你的狀態，幫助你更全面的了解自己，並且對於受傷與處事的方式，有更好地應對技巧。

Q：圖中第一眼你看到什麼？

心裡測驗,占卜,個性,（圖／小紅書）

A.哭泣的小人

B.鑰匙孔

A.哭泣的小人

你在現實生活中是一個感性的人，大多數的時候你喜歡沉浸在自己的世界裡面，擁有豐富的想像力，也很喜歡幻想，比起那些喜歡交朋友的人來說，更多時候你喜歡自己一個人，獨自做喜歡的事情，可以的話更是不需要外界有聯繫，自己獨處也可以快快樂樂的。

不僅是喜歡想像，你的個性也是屬於比較被外在能量影響的狀態，情緒起伏波動會很大，有時候會莫名的有很強負能量、有時候也可以興奮高興，整體來說是比較缺乏安全感。

B.鑰匙孔

你在現實的世界裡面是一個比較理性的人，多數時候你更習慣用邏輯來推敲事情的發展與走向，加上觀察入微，所以會在生活中發現一些小細節，會有助於你更好掌握未來的狀態猜想與推測，不是愛想像的人。

也因為生活常常有不少小發現，所以你的個性更為穩定，不會很容易受到一些小事影響情緒，你知道這些打擊與挫折都不是長久的，自然會隨著時間過去，所以即使受到傷害，也會很快過去與癒合。

►圖中第一眼看到什麼？測出你是不是容易緊張的人

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關鍵字：

心裡測驗, 占卜, 個性

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