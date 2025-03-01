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米蘭時裝周／邊佑錫、Karina帥美現身！PRADA原始美學模特亂髮配皺衣搶鏡

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記者鮑璿安／米蘭報導

本季米蘭時裝周的看點之一PRADA 2025 秋冬系列女裝秀發表，由Miuccia Prada 及Raf Simons 共同設計，本季主題定義為「Raw Glamour」，以粗獷的魅力延伸出獨樹一格的鮮明格調，模特兒的亂髮、未經修飾的毛邊服飾以及褶皺衣著，重新思考對於美的理解，更具衝擊性。

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲（依序）aespa成員Karina、《背着善宰跑》韓星邊佑錫、品牌大使泰國演員Toey Jarinporn Joonkiat 。（圖／品牌提供）

秀場嘉賓一向是大秀的亮點之一，這次品牌大使aespa成員Karina、《背着善宰跑》韓星邊佑錫皆來到現場，Karina以一身鮮亮的碎花洋裝彰顯甜美氣質，而邊佑錫則是詮釋了代表性的條紋印花高腰褲裝，模特兒身材讓人視線難以抽離。品牌大使泰國演員Toey Jarinporn Joonkiat 換上2024春夏低腰短褲成為座上賓，她在秀後也接受《ET FASHION》專訪，特別與台灣粉絲們打招呼，親切說中文的模樣超圈粉，在訪談中她也透露自己這次之所以選擇比較活潑的造型，是希望與上次的看秀造型有不同風格，也特別剪了耳下短髮進行呼應。

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

值得一提的是，這次大秀選址於Prada藝術基金會Deposito場內，場景佈置成為一層層的金屬腳架，模特兒在其中來回穿梭使人產生錯覺，同時又陳列著最初由設計師Catherine Martin所設計的地毯，一秒拉回如同居家的舒適感，這些視覺上的二元對立也進一步烘托服飾所帶來的衝擊。PRADA借由對美的質疑，「女性特質於今日的意義是什麼呢？」探討大家對於時尚的真實認知，顯而易見，越接近於原始的狀態，越是當今PRADA所嚮往的自由。

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｐｒａｄａ 。（圖／品牌提供）

將目光投向秋冬系列本身，Miuccia Prada 及Raf Simons一如既往喜歡在比例上做文章，失衡的尺寸像是碎花洋裝被設計成寬肩，透過形式與穿著方式不斷地轉變，不那麼收腰的線條、未經裁剪的抽絲毛邊刻意露出原始縫線，看似精緻俐落的西裝外套、翻領襯衫上，在袖口和腰間位置注入擠壓過後的褶皺線條，反映穿著者的日常生活習慣，也讓服裝與身體的關係更加緊密相擁。而模特兒以一頭凌亂髮型吸引視線，自由不羈又極具魅力。

▲prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲prada 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲PRADA 2025 秋冬系列話題配件單品近距離搶先看。（圖／記者鮑璿安攝）

包款配件方面，標誌性的再生Re-Nylon 系列以水桶包形式嶄新呈現，而各種融入幾何美學廓形的肩背包、長手柄的保齡球也是大勢所在，被賦予秋冬時節專屬的仿舊、刷褪色皮革色澤，帶來溫潤又適合日常的棕色美感。另外露趾的高筒靴款樂福鞋打破了既定廓形也十分吸睛，而毛線材質的項鏈更能夠隨心搭配於頸間，更顯PRADA渴望傳遞出不拘一格的野生美。

▲Burberry 。（圖／品牌提供）

▲Burberry 。（圖／品牌提供）

日前登場的2025秋冬倫敦時裝周，Burberry則是在創意總監Daniel Lee執掌下持續重塑大家對於老牌的既定印象，本季引領大眾走入古老的英式莊園，將英倫室內裝飾的經典意象，傳統手繪壁紙、華麗掛毯元素巧妙融入服飾之中，洋溢復古美學。本季經典風衣以浮雕皮革呈現，披肩選用愛爾蘭軟呢與毛絨羊皮，融入風衣與飛行員元素的經典設計，Daniel在約克郡山谷長途健行時所見的格子花呢和格紋圖騰，也被融入其中，如遠行般開啟未知世界。

關鍵字：

米蘭時裝周, PRADA, Karina, 邊佑錫

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把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

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