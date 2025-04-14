職場專家：工作有一情況該果斷離職　「不是失敗，是準備前行」

▲別被不甘心與不安影響，導致自己持續處於不適合的環境。（圖／pexels、photoAC、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

離職從來不是件輕鬆的事。很多人卡在「到底是我不夠努力，還是公司真的有問題？」這種內耗裡，想了又想、拖了又拖，一邊抱怨、一邊繼續加班。你不是不想離開，只是心裡老是忍不住想：「都撐這麼久了，就這樣走會不會太可惜？」



美國職場顧問Suzanne O’Brien表示，工作的愉悅跟成就感，主要由三件事情構成：和你一起工作的人、你的工作內容（工作的職責），還有你為什麼要做這份工作（公司的使命和意義）。如果你發現工作中的這三件事，有兩件已經消失不見，只剩下一個支持你的理由，其實就不太值得你繼續耗下去了。





1. 與你共事的人，是撐不下去的壓力源？

我們不一定需要在辦公室交心朋友，但如果每天上班都像在演《甄嬛傳》，不只氣氛緊張、合作困難，還要隨時提防誰又來暗算你，久了真的會心累。



Suzanne O’Brien 提醒，職場的社交關係不見得你能選擇，但你可以選擇是否繼續待在一個讓你感到消耗的環境裡。如果每次開會都像要上戰場，或是老闆永遠只會看表面功夫，讓你提不起勁去溝通，那也許這個地方不適合你長期投入。

2. 這份工作，你做得開心嗎？

喜不喜歡自己在做的事情，會影響你對工作的投入程度。問問自己：這份工作會讓你起床時有點動力嗎？還是每週一早上都要靠咖啡和怒吼才能撐住？當你連談到自己工作內容時都覺得難以啟齒、甚至有點丟臉，那就很值得重新思考一下了。



Suzanne O’Brien 強調，工作的意義感是人類長期投入的動力來源。如果你做的事讓你感到無聊、無價值，又看不到學習或成長的可能，那這樣的狀態撐久了，也只會讓人越來越喪氣。

3. 公司的理念，和你合拍嗎？

每間公司都有自己的文化和步調，但如果你連公司的基本信念都無法認同，那再怎麼努力都可能事倍功半。尤其當工作出現倦怠時，能讓你撐住的，往往是「我們正在一起做一件有意義的事」這種信念。



Suzanne O’Brien 提醒，如果公司總是鼓勵內鬥、推卸責任、或是只看業績不看人，那麼你很難從中找到認同感。當你的價值觀和公司拉扯得太遠，不只是難熬，更會讓你開始懷疑自己。

專家建議：用寫下來的方式整理思緒，別忽略你的「感覺」

如果你還拿不定主意，不妨找個安靜時間，把「人際關係」、「工作內容」、「公司理念」這三點逐一列出來，寫下你目前遇到的問題和感受。



這種方式可以幫助你釐清「我是不是真的該離職，還是只是短暫低潮？」同時也別忽略直覺告訴你的聲音。如果你明明覺得工作很有意義，公司理念也不錯，但每天都因為被同事針對而壓力破表，那就不能只是忍耐。離開不是失敗，而是給自己一個重新選擇、健康前行的機會。

如果這三件事中，已經有兩件讓你痛苦到不想起床，那其實就不需要再勉強自己。職涯很長，不是每一站都要待滿，也不是每個選擇都要完美。你只需要一份，讓你覺得自己「正在變得更好」的工作就夠了。