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「我們不同，但誰都沒錯」　當溝通無效最成熟的相處是尊重彼此的想法

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文／人物誌

「立場不同的人，再怎麼溝通都是徒勞。」有沒有人，是你光想到要與他交談，就覺得心好累的？

不管是家人、情人、朋友或是同事，在任何關係中，總是會遇到與你想法不同的人。曾經，我們或許會奮力的表達想法，試圖讓對方認同，可是有時結果卻不盡人意。

不是不願意理解對方，而是雙方所站的位置不同，所以看出去的角度也不同。在面對這樣的情況，與其糾結於：「為什麼他不懂我？」不如放下執著去習慣：「我們不同，但誰都沒錯。」

▲《苦盡柑來遇見你》劇照。（圖／Netfilx）

當溝通變質，剩下的只有兩敗俱傷

我們的不同，從出生的那一刻就存有差異。不一樣的成長背景、家庭教育與人生經歷，本來就會造就出不一樣的價值觀與思考模式。也因此，即使是關係再親近的人，都會有溝通無效的情況出現。

很多時候，我們總會覺得身旁的人，就應該無條件的支持與理解你。當意見分歧時，我們會下意識地用自身價值觀說服對方，而成效不佳時，爭吵與衝突也隨之而來。當溝通變質後，剩下的只有兩敗俱傷。

理解不是接受，而是尊重差異

在無數次的爭吵後，我們會發現很多對話是不會有結果的。儘管溝通是維持關係最重要的存在，但它的本質是讓對方「知道」你的想法，而不是強迫對方「接受」你的立場。

真正的理解，不在於觀點是否一致，而是能不能安靜的聽完對方說什麼。即使認知、想法不同，也不會再反駁對方，而是用更理性的態度表達理解，同時也不會質疑自己的觀點，而是清楚的知道「我們不同，但誰都沒錯。」。

這樣的想法，也是再經歷過無數次的激烈溝通後才體悟到的。以前，總是很難接受與自己立場不同的想法，老是想著再說點什麼，就能改變對方，完全不懂尊重彼此的差異性，才是一段關係中最重要的。

在理解「我們不同，但誰都沒錯」後，慢慢的收起那些不成熟的人際關係應對方式，也開始明白，這不單是尊重對方，更是放過自己。

當面對不同的聲音時，不再反駁、不再說服、也不再懷疑自己。取而代之的，是一種更坦然的心情，接受每個人的立場與想法，而我也能保有我自己的。

延伸閱讀

「表達想法，是生存之道」在任何關係中都要練習：沒有人，能一直理解你隱藏在心底的情緒

「我們算是朋友嗎？」在面對變質的友情，這樣的關係還值得繼續嗎？

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 人際關係, 溝通, 社交, 相處, 立場

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