fb ig video ETtoday search mobile

「人前人後反差大」星座Top 3 　天秤隱忍只是不想破壞關係

>

▲▼「人前人後反差大」星座Top 3。（圖／翻攝自tvN drama）

▲表裡不一星座不容易看透，讓人又愛又恨。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你人前人後反差大嗎？有些星座表面與內心反差極大，表裡不一的程度令人驚訝。以下列出前三名最具代表性的星座，常讓人摸不著頭緒，看看誰上榜了！

#第3名 天秤座

天秤座以優雅、和善著稱，總是在人前維持完美形象，很會察言觀色、圓融處事，但私底下其實非常猶豫與自我糾結。他們不喜歡衝突，外表看似溫和，但心裡可能有許多不滿和掙扎不說出口。天秤可能嘴上說「都可以啊，我沒意見」，但實際上早已對對方的選擇感到不耐，只是為了維持氣氛而隱忍。他們的表裡不一不是出於惡意，而是害怕破壞關係。

▲▼「人前人後反差大」星座Top 3。（圖／翻攝自tvN drama）

#第2名 雙子座

雙子座最擅長營造人設，他們外表開朗健談，常給人「人來瘋」的感覺，但實際上內心容易感到空虛，甚至有點悲觀。他們常常因為太想迎合別人而偽裝情緒，尤其在人群中總是扮演開心果，但當回到家裡卻會陷入沉默與低落。雙子在聚會上講笑話、炒熱氣氛無人能敵，但轉頭卻可能關掉手機、獨自一人不語。這種內外差異常讓人誤解他們不夠真誠，其實只是太害怕被看穿真實的脆弱。

▲▼「人前人後反差大」星座Top 3。（圖／翻攝自tvN drama）

#第1名 天蠍座

天蠍給人的第一印象是冷靜、沉穩、不好親近，他們總是一副若無其事、看透一切的樣子，但其實內心情緒非常強烈，尤其是嫉妒、佔有慾與報復心。表面上可能對你微笑，實際內心早已分析你的一舉一動。天蠍在戀愛中常常表現得雲淡風輕，彷彿不在意對方，但私下卻會默默調查對方的社群動態，甚至記下對方提過的每一句話。他們善於隱藏情緒，是高手中的高手。

關鍵字：

星座, 表裡不一, 天秤座, 雙子座, 天蠍座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

畢書盡合體陳美鳳跳〈APT.〉露肌問穿這樣可以嗎?

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶

小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶

星巴克4／22推「大杯以上買一送一」　帶環保杯去喝咖啡吧！

星巴克4／22推「大杯以上買一送一」　帶環保杯去喝咖啡吧！

頭皮老是有股油味怎麼辦？4大關鍵讓頭氣不再纏身

頭皮老是有股油味怎麼辦？4大關鍵讓頭氣不再纏身

汶萊王子妃斜背16萬鴕鳥皮包遊義　深情望老公甜出汁 孔曉振黑洋裝搭粉紫包鬆弛感拉滿！時尚氣質網友狂讚零負評 夏天涼鞋季到來！4招改善厚重死皮　足部細嫩又白皙 《艾蜜莉在巴黎》的社交單身精神　自我價值不再依賴情感關係 天秤才第4！「最懶惰星座Top 5」公開　雙魚怕累所以耍廢 「人前人後反差大」星座Top 3 　天秤隱忍只是不想破壞關係 木村拓哉的「燒肉豆芽沙拉」做法公開　便宜又能瘦小腹、超有飽足感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面