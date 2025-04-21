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「5個方法」讓你不當月光族　無痛存錢技巧一次看

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▲▼「5個方法」讓你不當月光族 。（圖／Unsplash）

▲消費需要有計劃，先存再花是重點。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

還沒到月底，錢就已經快花光，其實不當月光族又能開始存錢，不見得要從大改生活開始，小小的習慣累積下來也能讓你慢慢看到存款增加。以下是一些實用又不痛苦的存錢建議，現在跟著做還來得及。

#建立「先存再花」的習慣

每月一領薪水就立刻把10～30%的錢轉進儲蓄帳戶，當作根本沒賺到那筆錢，如果真的擔心花掉，也可以設自動轉帳，避免你一時手滑就花掉。

▲▼「5個方法」讓你不當月光族 。（圖／Unsplash）

#設定「明確」目標

想要存錢，但不要只是嚷嚷而已，而是要有明確的計畫和目標，像是3個月內存5,000元應急金，或是1年內存到2萬元旅遊基金，甚至是6個月內要還清卡債等等，只要設下具體的目標，就會更有動力忍住不買。

#把錢分開放

善用帳戶，把錢分開存放，像是一個薪資帳戶、一個儲蓄帳戶、一個日常生活帳戶。什麼開支就使用什麼帳戶的錢，儲蓄帳戶是固定只進不出，這樣你就不會「誤以為有錢花」，實際上那是你準備存下來的錢。

▲▼「5個方法」讓你不當月光族 。（圖／Unsplash）

#追蹤支出，找出小錢漏洞

每月記帳你會發現，一天一杯手搖飲或是咖啡，一個月會超過1,000元，外送費用累積起來也是一筆錢，實行記帳就能找出花起來沒感覺，但是累積起來會很驚人的花費。

#拒絕「報復性花錢」的藉口

有時候加班很累或是心情不好，總是會為了買而買，總想買點東西犒賞自己， 把這些花費前的念頭換成：「我這200元，是在向未來的自己投資。」讓你珍惜每一筆花費，買東西可以更謹慎。

關鍵字：

存錢, 省錢, 財務管理, 儲蓄, 支出

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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