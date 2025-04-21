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交往進入「舒適期」的4個跡象！全中就離老夫老妻不遠了

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星座,個性,占卜。（圖／IG）

▲交往進入「舒適期」的4個跡象。（圖／IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

大多數情侶都會經歷曖昧、熱戀、磨合以及舒適期，所謂的「舒適期」其實就是指兩人已經漸漸習慣對方的存在，沒有熱戀期那麼小心翼翼依賴，更多的是盡情做自己，絲毫不用刻意在他面前偽裝成另一個樣子，一起來看看你中了幾點？

１. 素顏見面很輕鬆

剛開始交往總是不希望對方見到自己素顏的模樣，覺得每一次見面都必須是最美的時刻，而舒適期就不同了，漸漸學會放下那麼多無謂的限制，覺得素顏見到另一半再正常不過，哪怕穿睡衣躺在床上邋遢的樣子也無所謂，真的把包袱丟在一旁。

２. 大聲放屁也沒關係

還記得剛認識總是裝成非常優雅的模樣，不過交往久了真面目就必須見人，度過了熱戀期的情侶們常見的一個舉動就是「放屁」，以往小心翼翼現在卻十分自在，就算在男友身邊也好像若無其事一樣，或許偷放屁也算是兩人的小小情趣吧。

３. 完全懶得打扮

有研究統計男女交往到後期，男生只要大約9個月就會放棄打扮，而女生則拉長時間推移到一年左右，這也間接證明了女生維持形象比起男生更謹慎，若你們已經過度到雙方都很懶得打扮就去見彼此的話，那麼也證明感情已經相當穩定了。

４. 知道他的壞習慣

隨著交往時間越久，暴露在對方面前的生活習慣也越多，如果情侶之間已經很清楚對方的怪癖、壞習慣、飲食忌口，那麼就代表相互之間能夠互相遷就，幫她記下不吃的東西，收拾每個壞習慣，其實也是依賴的一種表現。

關鍵字：

愛情, 舒適期, 情侶, 親密, 演化

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