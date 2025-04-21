星巴克4／22推「大杯以上買一送一」　帶環保杯去喝咖啡吧！

▲星巴克在世界地球日推出買一送一，大家記得盡量攜帶環保杯喔。（圖／翻攝星巴克官網）

記者蔡惠如／綜合報導

4／22迎來2025年的世界地球日，星巴克也在當天推出大杯以上買一送一優惠，讓消費者能在輕鬆啜飲咖啡之餘，關注地球永續議題，而今天想有咖啡小確幸的民眾，路易莎黑卡會員在上午11點前提供咖啡第二杯半價優惠，伯朗咖啡也針對會員，提供每日、美式咖啡買一送一。

星巴克本周二4／22推出限定一日「世界地球日 一起用美味來慶祝 好友分享日」活動，當天從上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

請注意未優惠品項包括雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，另要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

路易莎則針對自家黑卡會員，4月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞歌姬藝伎」，也祭出原價150元，特價100元優惠。

伯朗咖啡館4月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。