小Ｓ二女兒Lily名牌風衣加身　17歲擁卡地亞經典珠寶

▲Lily身穿黑色緊身洋裝在英國留影。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

記者陳雅韻／台北報導

小S（徐熙娣）17歲的二女兒Lily（許韶恩）昨（20日）分享英國出遊照，身穿黑色細肩帶緊身洋裝，盡顯完美曲線，贏得網友一面倒好評「太美了」，甚至封她為女神，更吸睛的是她身上名牌行頭不少，且樣樣經典，當中包括12萬元起跳的卡地亞（Cartier）Juste un Clou玫瑰金釘子手環。

▲Lily首飾戴好戴滿，包括香奈兒耳環、卡地亞釘子手環。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）





▲卡地亞Juste un Clou玫瑰金釘子手環，小型款，121,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）



Lily穿搭喜歡疊戴首飾，在她最新發布的英國出遊照中，她戴著香奈兒（CHANEL）雙C Logo耳環，兩手則混搭手鍊與腕錶，其中一款硬式手環是卡地亞誕生於1970年代紐約的Juste un Clou釘子手環，是品牌從平凡之物釘子化為奢華精品的傳奇之作，展現大膽前衛的風格，凸顯佩戴者獨立、無畏、自由的性格。

▲Lily穿上英國品牌Burberry經典風衣。（圖／翻攝lilyhsuuuu IG）

除了首飾吸引目光，Lily還穿上英國品牌Burberry紅遍全球的Heritage經典風衣，內裡是高辨識度的招牌格紋，雋永的設計與她的黑色緊身洋裝完美搭配，也讓人見識17歲的她時尚行頭都不簡單。