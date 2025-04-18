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莫內《白楊樹》名畫登拍賣　估價逾9.7億元

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▲▼ 拍賣 。（圖／公關照）

▲佳士得將於紐約春拍舉行二十世紀晚間拍賣，由莫內《暮色中埃普特河畔的白楊樹》領銜，估價約975,720,000元起 。（圖／翻攝christiesinc IG）

記者陳雅韻／台北報導

印象派大師莫內（Claude Monet）的作品深受藏家喜愛，他先後創作《白楊樹》、《乾草堆》、《大教堂》及最後的《睡蓮》 等一系列主題傑作，奠定藝壇不朽地位，一幅他於1891年創作的《暮色中埃普特河畔的白楊樹》，將於佳士得（Christie’s）5月12日舉辦的二十世紀晚間拍賣進行拍賣，由於是大尺幅傑作且來源顯赫，估價約9.7億元起。

▲▼ 拍賣 。（圖／公關照）

▲《暮色中埃普特河畔的白楊樹》是莫內1891年的作品。（圖／翻攝christiesinc IG）

莫內的《暮色中埃普特河畔的白楊樹》於1892年在「Serie des peuplier des bords de I’Epte」展覽首次亮相，整幅高達1米的畫作呈現布滿晚霞的絢麗夢幻色彩，1892年被傳奇藝術商Paul Durand-Ruel買下，其家族珍藏至1955年，爾後被另一位私人藏家收藏60多年，期間大方出借世界各地博物館展出，近期才於佳士得拍場中亮相，身價非凡。

▲▼ 拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯將於5月12日在日內瓦拍賣53.14克拉艷彩黃色鑽石配鑽石吊墜，估價約78,057,600元起。（圖／富藝斯提供）

珍罕拍品是拍賣會的吸睛利器，富藝斯（PHILLIPS）5月12日在日內瓦舉槌的珠寶拍賣，由一枚53.14克拉艷彩黃色鑽石配鑽石吊墜與一對10.92及10.58克拉D色無瑕鑽石耳環領銜，色澤與火彩都頂級的巨鑽話題性十足，向來都是買家保值的重要標的。

►拍賣史上最大藍鑽估價逾11.3億　曾是印度大君珍藏

►元代佛像領銜邦瀚斯拍賣　顯赫來源身價更不凡

 

關鍵字：

莫內, Christie’s, 佳士得, 富藝斯, Phillips

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