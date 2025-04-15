拍賣史上最大藍鑽估價逾11.3億　曾是印度大君珍藏

▲佳士得呈獻拍賣史上最碩大的23.24克拉豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，估價約1,134,420,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（Christie’s）5月14日將在日內瓦舉辦瑰麗珠寶拍賣，焦點落在拍賣史上最碩大的豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，這枚重達23.24克拉的梨形戈爾康達藍鑽不僅色澤迷人、重量驚人，其來源更是顯赫，名列珠寶史重要名鑽之一，曾是印度印多爾大君的珍藏，他與妻子在1920至1930年代著迷西方藝術，多在國外生活並活躍於上流社會，在畫家Bernard Boutet de Monvel繪製的印多爾大君夫人肖像畫中，她即戴著鑲嵌「The Golconda Blue」藍鑽與「Indore Pears」梨形鑽石的華麗項鍊。





▲印度印多爾大君夫人的肖像圖中，她戴著鑲嵌23.24克拉豔彩藍鑽「The Golconda Blue」與「Indore Pears」梨形鑽石的華麗項鍊。

23.24克拉豔彩藍鑽「The Golconda Blue」曾為印度貴族所有，美國知名珠寶品牌Harry Winston創辦人海瑞溫斯頓於1947年購得，與另一顆23克拉的白鑽鑲成胸針，售予巴羅達大君，爾後又買回再重新設計，賣給今日的藏家，如今再次於世人眼前亮相，由巴黎珠寶設計師JAR設計成戒指登上佳士得拍賣會，估價突破1,134,420,000元。





▲蘇富比將拍賣10.03克拉的艷彩藍鑽「The Mediterranean Blu」，估價約648,240,000元起。（圖／翻攝蘇富比官網）

蘇富比（Sotheby’s）也將在5月13日舉辦的日內瓦珠寶拍賣會，上拍頂級豔彩藍鑽「he Mediterranean Blu」，此10.03枕型藍鑽產自南非，為IIb型艷彩藍鑽，淨度為VS2，擁有迷人的蔚藍色調而被命名為地中海藍，估價約648,240,000元起。

