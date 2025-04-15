fb ig video ETtoday search mobile

拍賣史上最大藍鑽估價逾11.3億　曾是印度大君珍藏

>

▲▼藍鑽 。（圖／公關照）

▲佳士得呈獻拍賣史上最碩大的23.24克拉豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，估價約1,134,420,000元起。（圖／佳士得提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

佳士得（Christie’s）5月14日將在日內瓦舉辦瑰麗珠寶拍賣，焦點落在拍賣史上最碩大的豔彩藍鑽「The Golconda Blue」，這枚重達23.24克拉的梨形戈爾康達藍鑽不僅色澤迷人、重量驚人，其來源更是顯赫，名列珠寶史重要名鑽之一，曾是印度印多爾大君的珍藏，他與妻子在1920至1930年代著迷西方藝術，多在國外生活並活躍於上流社會，在畫家Bernard Boutet de Monvel繪製的印多爾大君夫人肖像畫中，她即戴著鑲嵌「The Golconda Blue」藍鑽與「Indore Pears」梨形鑽石的華麗項鍊。

▲▼藍鑽 。（圖／公關照）

▲印度印多爾大君夫人的肖像圖中，她戴著鑲嵌23.24克拉豔彩藍鑽「The Golconda Blue」與「Indore Pears」梨形鑽石的華麗項鍊。

23.24克拉豔彩藍鑽「The Golconda Blue」曾為印度貴族所有，美國知名珠寶品牌Harry Winston創辦人海瑞溫斯頓於1947年購得，與另一顆23克拉的白鑽鑲成胸針，售予巴羅達大君，爾後又買回再重新設計，賣給今日的藏家，如今再次於世人眼前亮相，由巴黎珠寶設計師JAR設計成戒指登上佳士得拍賣會，估價突破1,134,420,000元。

▲▼藍鑽 。（圖／公關照）

▲蘇富比將拍賣10.03克拉的艷彩藍鑽「The Mediterranean Blu」，估價約648,240,000元起。（圖／翻攝蘇富比官網）

蘇富比（Sotheby’s）也將在5月13日舉辦的日內瓦珠寶拍賣會，上拍頂級豔彩藍鑽「he Mediterranean Blu」，此10.03枕型藍鑽產自南非，為IIb型艷彩藍鑽，淨度為VS2，擁有迷人的蔚藍色調而被命名為地中海藍，估價約648,240,000元起。
 

►卡地亞V＆A博物館辦展　英王室大方借珍藏

►元代佛像領銜邦瀚斯拍賣　顯赫來源身價更不凡

關鍵字：

佳士得, Christie’s, Sotheby’s, 蘇富比

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

喬治傑生獻給女王的雛菊珠寶經典不敗　藍色款彰顯好氣質

喬治傑生獻給女王的雛菊珠寶經典不敗　藍色款彰顯好氣質

「大馬最美千金」巴黎狂刷愛馬仕　開箱價值逾500萬夢幻包

「大馬最美千金」巴黎狂刷愛馬仕　開箱價值逾500萬夢幻包

Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

GD美甲混搭戒指閃瞎眾人　珠寶大戶狂愛蛇戒包色 元代佛像領銜邦瀚斯拍賣　顯赫來源身價更不凡 勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款 朴信惠俏麗造型秀176萬名錶　原來是AP賣翻的皇家橡樹錶擁護者 汶萊王子妃拎柏金包賞足球賽　LV包也不一般是矜貴鱷魚皮 小S二女兒Lily絲襪美腿吸睛　拎36萬香奈兒包露貴氣千金氣息 錶展直擊／江詩丹頓挑戰高複雜天花板　41項功能稱霸全場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面