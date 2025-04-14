卡地亞V＆A博物館辦展　英王室大方借珍藏

▲英國瑪格麗特公主於姊姊加冕典禮儀式所戴的卡地亞1938年玫瑰造型夾式胸針。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

享譽國際的英國V&A博物館，即起至11月16日舉辦英國近30年來首場卡地亞（Cartier）珠寶與腕錶特展，展出350件名人珠寶、歷史悠久的寶石、經典腕錶與座鐘、首次公開的手稿，展品不僅來自博物館與卡地亞典藏系列，還有英國國王出借的王室收藏，已故女王伊莉莎白二世與妹妹瑪格麗特公主曾擁有的卡地亞珠寶，均在展出之列。





▲英國首相邱吉爾的妻子克萊門汀曾戴Scroll Tiara冠冕出席女王伊莉莎白二世加冕典禮，蕾哈娜2016年也戴上拍時尚雜誌封面。

於V&A博物館登場的卡地亞展覽分為三大部分，分別探索卡地亞的非凡創意與品牌經典風格的形成、技術創新與精湛工藝的傳承，以及如何透過匠心獨運的品牌形象制定策略，其中名人珍藏的珠寶尤其吸睛，包括1953年英國女王伊莉莎白二世委託卡地亞製作的威廉森粉鑽胸針，以及妹妹瑪格麗特公主於她的加冕典禮上所戴的玫瑰造型夾式胸針，流行樂壇天后蕾哈娜於2016 年佩戴拍攝《W》雜誌封面曾戴此玫瑰胸針入鏡；同場展出的冠冕亦是一大亮點，英國首相邱吉爾夫人在伊莉莎白二世加冕大典上所戴的Scroll Tiara冠冕，也為此次展覽增添話題性。





▲1928年印度帕提亞拉大君 (Maharaja of Patiala) 委託卡地亞訂製的鑽石項鍊。





▲倫敦卡地亞1933年為Jacques Cartier之妻Nelly打造的紫水晶與藍寶石胸針。

LV（Louis Vuitton，路易威登）則前進 2025 年大阪關西世界博覽會 ，並透過大型展覽和出版《City Guide》與《Fashion Eye》兩本書籍參與盛事，其中展期至10月13日的LV法國館，由日本建築師重松象平 設計，以羅丹的雕塑《大教堂The Cathedral》為中心，房間裡陳列 85 個LV硬箱展現品牌的精湛技藝；在第二個房間則呈現「硬箱之球 Trunk Sphere」，透過日本藝術家真鍋大度的錄像作品進行感官夢幻之旅。





▲世界博覽會的LV法國館由日本建築師重松象平 設計，以羅丹的雕塑《大教堂The Cathedral》為中心，房間裡陳列 85 個硬箱。（圖／LV提供，以下同）





▲LV為世界博覽會特製的武士道硬箱。