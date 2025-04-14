fb ig video ETtoday search mobile

卡地亞V＆A博物館辦展　英王室大方借珍藏

>

▲▼ Cartier,LV 。（圖／公關照）

▲英國瑪格麗特公主於姊姊加冕典禮儀式所戴的卡地亞1938年玫瑰造型夾式胸針。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

享譽國際的英國V&A博物館，即起至11月16日舉辦英國近30年來首場卡地亞（Cartier）珠寶與腕錶特展，展出350件名人珠寶、歷史悠久的寶石、經典腕錶與座鐘、首次公開的手稿，展品不僅來自博物館與卡地亞典藏系列，還有英國國王出借的王室收藏，已故女王伊莉莎白二世與妹妹瑪格麗特公主曾擁有的卡地亞珠寶，均在展出之列。

▲▼ Cartier,LV 。（圖／公關照）

▲英國首相邱吉爾的妻子克萊門汀曾戴Scroll Tiara冠冕出席女王伊莉莎白二世加冕典禮，蕾哈娜2016年也戴上拍時尚雜誌封面。

於V&A博物館登場的卡地亞展覽分為三大部分，分別探索卡地亞的非凡創意與品牌經典風格的形成、技術創新與精湛工藝的傳承，以及如何透過匠心獨運的品牌形象制定策略，其中名人珍藏的珠寶尤其吸睛，包括1953年英國女王伊莉莎白二世委託卡地亞製作的威廉森粉鑽胸針，以及妹妹瑪格麗特公主於她的加冕典禮上所戴的玫瑰造型夾式胸針，流行樂壇天后蕾哈娜於2016 年佩戴拍攝《W》雜誌封面曾戴此玫瑰胸針入鏡；同場展出的冠冕亦是一大亮點，英國首相邱吉爾夫人在伊莉莎白二世加冕大典上所戴的Scroll Tiara冠冕，也為此次展覽增添話題性。

▲▼ Cartier,LV 。（圖／公關照）

▲1928年印度帕提亞拉大君 (Maharaja of Patiala) 委託卡地亞訂製的鑽石項鍊。

▲▼ Cartier,LV 。（圖／公關照）

▲倫敦卡地亞1933年為Jacques Cartier之妻Nelly打造的紫水晶與藍寶石胸針。

LV（Louis Vuitton，路易威登）則前進 2025 年大阪關西世界博覽會 ，並透過大型展覽和出版《City Guide》與《Fashion Eye》兩本書籍參與盛事，其中展期至10月13日的LV法國館，由日本建築師重松象平 設計，以羅丹的雕塑《大教堂The Cathedral》為中心，房間裡陳列 85 個LV硬箱展現品牌的精湛技藝；在第二個房間則呈現「硬箱之球 Trunk Sphere」，透過日本藝術家真鍋大度的錄像作品進行感官夢幻之旅。

▲▼ Cartier,LV 。（圖／公關照）

▲世界博覽會的LV法國館由日本建築師重松象平 設計，以羅丹的雕塑《大教堂The Cathedral》為中心，房間裡陳列 85 個硬箱。（圖／LV提供，以下同）

▲▼ Cartier,LV 。（圖／公關照）

▲LV為世界博覽會特製的武士道硬箱。

►Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

►勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, LV, Louis Vuitton, 路易威登

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

喬治傑生獻給女王的雛菊珠寶經典不敗　藍色款彰顯好氣質

喬治傑生獻給女王的雛菊珠寶經典不敗　藍色款彰顯好氣質

「大馬最美千金」巴黎狂刷愛馬仕　開箱價值逾500萬夢幻包

「大馬最美千金」巴黎狂刷愛馬仕　開箱價值逾500萬夢幻包

Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

GD美甲混搭戒指閃瞎眾人　珠寶大戶狂愛蛇戒包色 元代佛像領銜邦瀚斯拍賣　顯赫來源身價更不凡 勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款 朴信惠俏麗造型秀176萬名錶　原來是AP賣翻的皇家橡樹錶擁護者 汶萊王子妃拎柏金包賞足球賽　LV包也不一般是矜貴鱷魚皮 小S二女兒Lily絲襪美腿吸睛　拎36萬香奈兒包露貴氣千金氣息 錶展直擊／江詩丹頓挑戰高複雜天花板　41項功能稱霸全場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面