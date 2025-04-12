Dior熱賣的幸運珠寶陣容再壯大　單邊星星耳掛好時髦

▲模特兒示範Dior Rose Céleste 18K金縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽單耳耳環148,000元，戒指235,000元，項鍊220,000元。（圖／Dior提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Dior珠寶創意總監 Victoire de Castellane以品牌創辦人迪奧故居 Les Rhumbs別墅花園裡的羅盤玫瑰為靈感，且深受象徵航海標誌、與迪奧先生最愛數字「8」相呼應的八芒星啟發，於2015年創作Rose des Vents系列珠寶，成為時尚潮人追捧的幸運珠寶，邁入10周年，Dior再豐富系列陣容，例如結合太陽與月亮打造鑲嵌珍珠母貝與縞瑪瑙的Rose Céleste作品，展現雙面魅力，同時彰顯迪奧先生對占卜藝術的熱愛。

▲模特兒佩戴Dior Étoile des Vents玫瑰金鑲鑽單耳耳掛150,000元，項鍊630,000元。

Étoile des Vents系列則以迪奧先生的幸運符八芒星為主角，大小不一的星星與圓鑽錯落排列，盡顯俏皮又時髦的風格，Dior特別推出耳骨夾增添個性美感；Rose des Vents系列另一迷人子系列Charms，則掛上幽谷鈴蘭、愛心、玫瑰、骷髏與十字骨、常春藤、翱翔的蜜蜂等圖騰，出現在戒指、手鍊、不對稱耳環、胸針與項鍊，最華麗的款式是要價320萬元的四層項鍊，翻轉作品背面都是精心雕琢的珍貴寶石。





▲模特兒戴Dior The Charms彩寶鑲鑽耳環650,000元，彩色寶石四層項鍊3,200,000元，戒指510,000元。





▲Dior The Charms虎眼石縞瑪瑙珍珠母貝鑲鑽胸針。

LV（Louis Vuitton，路易威登）Color Blossom系列珠寶也於2015年問世，巧妙運用不同尺寸與寶石詮釋經典的Monogram花朵圖案，包括白色珍珠母貝、粉紅色珍珠母貝、紅玉髓、綠色孔雀石與精緻的玫瑰K金完美搭配，以及黃K金鑲嵌縞瑪瑙或海藍色天河石，無論單色佩戴或疊戴創造繽紛效果都很出色，近期更一次推出27款全新作品，讓佩戴者盡情展現個人風格。





▲LV Color Blossom珠寶系列可輕鬆玩疊搭。（圖／LV提供，以下同）





▲LV Color Blossom Star and Sun BB 玫瑰金鑲嵌孔雀石與鑽石手鍊，345,000元。





▲LV Color Blossom BB Sun 玫瑰金鑲紅玉髓及鑽石項鍊，91,000元。