錶展直擊／梵克雅寶逢12時上演甜蜜熱吻　愛馬仕馬錶調皮吐舌

▲梵克雅寶將約會場景搬到19世紀盛行於巴黎市郊的露天咖啡館，推出Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕錶。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

今年瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展出現不少俏皮設計，且多出自法國品牌，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將場景帶到19世紀盛行的巴黎露天咖啡館，發表動偶機械裝置與精緻裝飾工藝的Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕錶，面盤上的精雕情侶會在每日正午與午夜12時走向對方並牽手熱吻3分鐘，亦可按下按鈕讓情侶深情一吻10秒，隨時上演甜蜜戲碼。





▲梵克雅寶結合動偶技術，藉由按鈕讓戀人瞬間熱吻，或在正午、午夜相遇獻上一吻。

梵克雅寶Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕錶除了浪漫的動態情人秀，還以雙逆跳方式的兩點星光顯示時與分；而面盤裝飾亦有不少亮點，運用灰階和猶如水彩效果的彩色墨彩琺瑯呼應夜幕下的光影與燈飾，鵝卵石大街則由K金砌成，錶底蓋也延續面盤上的浪漫主題，以藍寶石水晶鏡面上的琺瑯印花和鐫刻勾勒戀人翩翩起舞的身影。





▲按下愛馬仕ARCEAU Rocabar de rire工藝錶9時位置按把，馬兒會吐出舌頭。（圖／愛馬仕提供）

愛馬仕（HERMÈS）鉑金打造的ARCEAU Rocabar de rire工藝錶，則從Dimitri Rybaltchenko為品牌創作的Rocabar de rire絲巾獲得啟發，以馬鬃毛鑲嵌工藝為背景，採用雕刻金質板和微繪工藝呈現一匹淘氣的馬兒，只要按下9時位置的按把，馬兒就會伸出舌頭，按越密集吐越快，顯得頑皮、搞笑，全球限量12只。





▲寶格麗Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕錶立下第10項世界紀錄，成為史上最纖薄飛行陀飛輪錶。（圖／寶格麗提供）

除了令人會心一笑的趣味設計，破世界紀錄的創新錶款也讓人驚艷。於Watches & Wonders錶展首度亮相的寶格麗（BVLGARI），以Octo Finissimo Ultra Tourbillon超薄陀飛輪腕錶立下第十項世界紀錄，登上全球最薄飛行陀飛輪腕錶寶座，搭載BVF 900陀飛輪手動上鍊機芯，整體厚度僅1.85 毫米，機芯每小時振動28,800 次，動力儲存長達42小時，達到如此極致纖薄，材質選擇也是關鍵，錶圈、中層錶殼與錶耳均採用微珠噴砂鈦金屬，主橋板為碳化鎢材質，而兩個扁平的錶冠以精鋼製成，左側用於上鍊，右側錶冠負責調校時間，搭配煤灰色 DLC 塗層的噴砂黃銅錶面，展現義式優雅美學。





▲雅典錶打造製錶史上最輕盈的機械潛水錶DIVER [AIR]腕錶，重量僅有52g。（圖／雅典錶提供）

雅典錶（Ulysse Nardin）則照慣例只於錶展發表1款錶聚焦，果然一鳴驚人，成功打造製錶史上最輕盈的機械潛水錶DIVER [AIR]腕錶，含錶帶整體重量只有52克，歸功於極度鏤空的UN-374機芯，僅20%為機芯材質，其他均為鏤空，卻能夠承受重力加速度高達5,000g的衝擊力，防水達200米，整只錶從錶殼到機芯零件多由回收材質再製而成，反映品牌對於永續議題的重視。

