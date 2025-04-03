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錶展直擊／金宇彬積家金錶上手如貴公子　竹內涼真為ZENITH助陣

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▲▼Watches & Wonders Day2 。（圖／公關照）

▲金宇彬於日內瓦錶展第二天現身積家展館，參觀最新錶款。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

瑞士日內瓦Watches & Wonders 鐘錶與奇蹟錶展不僅名錶吸睛，也祭出明星牌創造話題。南韓男星金宇彬受積家（Jaeger-LeCoultre）之邀，於錶展第二天現身展館參觀最新錶款，他以巧克力色緞面高領衣搭配黑褲，再搭積家配備米蘭錶帶的Reverso Tribute Monoface Small Seconds翻轉系列小秒針錶亮相，風度翩翩 流露貴公子氣息；大陸女星倪妮也於同天亮相，宣傳積家結合大明火內填琺瑯與雪花鑲嵌與粒面鑲嵌工藝的Reverso One Precious Flowers翻轉系列珍稀花卉錶。

▲▼Watches & Wonders Day2 。（圖／公關照）

▲金宇彬佩戴積家Reverso Tribute Monoface Small Seconds翻轉系列小秒針錶。

▲▼Watches & Wonders Day2 。（圖／公關照）

▲大陸女星倪妮以俐落褲裝搭配積家Reverso One Precious Flowers翻轉系列珍稀花卉錶現身錶展。

歡慶160周年的ZENITH（真力時），則邀日本男星竹內涼真助陣，他特別穿白衣搭配海軍藍色西裝外套，以襯托手腕上品牌專為160周年研發的藍色陶瓷材質紀念錶，ZENITH 一共推出3款極具代表性的腕錶，包括CHRONOMASTER Sport 運動腕錶、DEFY Skyline 天際線計時腕錶與PILOT 飛行員計時腕錶，均採用「ZENITH藍」的陶瓷材質打造而成，各限量 160 只，可單獨購買，亦也可與搭載重新詮釋獲獎無數135型傳奇機芯 的G.F.J. 160 周年紀念腕錶成套購買，並附專屬訂製紀念錶盒。

▲▼竹內涼真 。（圖／公關照）

▲日本男星竹內涼真受ZENITH之邀首度造訪錶展。（圖／ZENITH提供，以下同）

▲▼Watches & Wonders Day2 。（圖／公關照）

▲竹內涼真佩戴ZENITH PILOT大日期飛返計時腕錶160周年紀念款，560,500元。

同屬LVMH集團的HUBLOT（宇舶）歡慶明星系列Big Bang 20周年，於錶展發表全球唯一、價值約3,600 萬元「極致融合 · 超凡工藝」限量組合，內含5款結合尖端材質與高複雜功能錶款，包括全透明的Big Bang 藍寶石陀飛輪腕錶、Big Bang 湖水藍寶石計時陀飛輪腕錶、Big Bang 魔力紅陶瓷陀飛輪腕錶、Big Bang 霜化碳纖維計時陀飛輪大教堂三問腕錶、Big Bang Integrated藍色鍍鋁碳纖維大教堂三問陀飛輪腕錶，一曝光旋即被「秒殺」，足見高單價稀有錶款的魅力。

▲▼Watches & Wonders Day2 。（圖／公關照）

▲HUBLOT歡慶Big Bang 20周年，出全球唯一、集合5款高複雜功能錶的「極致融合 · 超凡工藝」限量組已售出，約3,600萬元。（圖／HUBLOT提供）

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關鍵字：

日內瓦鐘錶與奇蹟錶展, 金宇彬, 倪妮, Jaeger-LeCoultre, 積家, ZENITH, 竹內涼真, HUBLOT

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