錶展直擊／沛納海暢銷錶防水升級價格不變　玉澤演也瘋狂

▲韓星玉澤演納海Luminor Marina新錶。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展第一天，許多品牌都從熱賣款著手再升級，或慶祝逢尾數0或5周年為經典款賦予新意。擁有一群死忠支持者的沛納海（Panerai）以海洋為主題佈置展館，點出年度主力就是Luminor Marina系列再進化，防水從300米提升至500米但價格不變，更難得攜手明星拍攝形象照宣傳，請韓星玉澤演搶先戴上新錶展現自信風采。





▲沛納海展館以海洋為設計主題，還展示一艘潛艇。（圖／記者陳雅韻攝）

玉澤演今年2月被爆去年4月已在巴黎向圈外女友求婚成功，雖有他跪地獻上戒指與女方在巴黎鐵塔前感動落淚的照片流出，但遭經紀公司否認有結婚計畫，澄清他只是替女友慶生。他沈寂一段時日終於有新消息曝光，為沛納海新作Luminor Marina腕錶拍攝宣傳照，此款腕錶擁有44毫米枕形錶殼，透明藍寶石水晶底蓋秀三日動力儲存的P.980自動上鍊機芯，特色是機芯厚度更纖薄，因此錶殼厚度降低12%，重量也減輕15%，且防水提升至500米，此外，首次結合品牌專利錶帶快拆系統，可輕鬆更換錶帶。





▲沛納海Luminor Marina腕錶首次防水提升至500米，269,000元。

香奈兒（CHANEL）歡慶J12系列問世25周年，以J12 Bleu為設計主軸，創造出近乎黑色的藍、 抑或是近乎藍色的黑的藍色霧面陶瓷錶款，既優雅又神秘，基本款採用階梯形切割霧陶瓷錶圈，更華麗的款式巧妙結合藍寶石、藍寶石水晶等，不同層次的藍色調組合為J12系列更添豐富性。





▲香奈兒J12 Bleu Caliber 12.1機芯38毫米腕錶 ，367,000元。（圖／香奈兒提供）

Bell & Ross靈感源自航空儀器的BR-01系列歡慶問世20周年，招牌方形外觀、4顆錶殼螺絲設計以及 46 毫米錶殼尺寸深植人心，今年特別推出鏤空設計的BR-03 Skeleton 概念錶款， 一口氣推出講求通透的Black Ceramic黑陶瓷錶、展現夜光技術的Lum Ceramic及前衛感的Grey Steel腕錶等3種款式，均搭載全新設計的BR-CAL.328自動機芯，從面盤可欣賞機芯上層夾板的X形結構。





▲Bell & Ross BR-03 Skeleton Black Ceramic腕錶，212,000元。（圖／Bell & Ross提供）

日本品牌Grand Seiko於錶展以鐘錶史上的寧靜革命獲矚目，始於1977年製錶師赤羽好和夢想打造出一款結合電子計時精準度和機械發條永恆動力的腕錶，終於在2004年打造Grand Seiko 9R系列，平滑運行的秒針無聲運行，象徵了時光流逝，9R Spring Drive機芯成為鐘錶史上高精準度的第三類機芯，如今品牌更上一層樓， 推出Evolution 9系列搭載Spring Drive Caliber U.F.A.腕錶，機芯以年誤差 ±20 秒再創精準度標竿，是當今最精準的發條驅動腕錶機芯，而錶殼直徑僅為37毫米，是此系列尺寸最小的錶款，搭配靈感源自製作Spring Drive的信州時之匠工坊冬日樹上美麗冰霜姿態的面盤，是一款男女皆宜之作。







▲Grand Seiko Evolution 9 系列Spring Drive U.F.A.腕錶是當今最精準的發條驅動錶，機芯以年誤差 ±20秒。（圖／Grand Seiko提供）