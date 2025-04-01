錶展直擊／費德勒洩勞力士天機　53萬Land-Dweller 錶大熱門

▲日內瓦Watches & Wonders「鐘錶與奇蹟」鐘錶展今開展，勞力士展館前擠滿人潮。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

瑞士錶界年度盛事日內瓦Watches & Wonders「鐘錶與奇蹟」鐘錶展今（1日）正式揭幕，今年首度迎來寶格麗（BVLGARI）與Armin Strom、HYT等6大獨立製錶品牌，共計60家品牌參展，盛況空前。且今年不少品牌歡慶周年尾數逢「0」或「5」，最受關注的勞力士（Rolex）適逢120周年，且旗下GMT-Master 70周年、Datajust 80周年，一開展櫥窗前就擠滿人潮搶拍，不過代言人、退役網球名將費德勒（Roger Federer）搶先洩露勞力士「天機」，已戴上年度重點新錶Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶吃起司鍋了。





▲退役網球巨星、勞力士代言人費德勒已經搶先戴上勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶吃起司鍋。（圖／翻攝rogerfederer IG）





▲勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller 40（蠔式恒動陸使型）腕錶，530,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

過往勞力士總是在錶展開幕之際才拉開櫥窗簾幕公布年度新作，今年提早約6小時發布資訊，焦點錶款正是兩天前在費德勒在阿爾卑斯山滑雪、享用起司鍋時所戴的Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶，其設計靈感來自Oysterquartz系列，擁有1970年代復古外型，搭配雷射切割六邊形蜂巢圖案面盤以及全新纖薄紀念型Flat Jubilee錶帶，更令人驚喜的是採用透明錶背，呈現裝載全新專擒縱系統的Cal.7135型機芯，品牌共推出錶徑40mm與36mm兩種尺寸，並有不鏽鋼、玫瑰金與鉑金等三種材質供選擇。





▲勞力士Oyster Perpetual GMT Master II 18K白色黃金款，首次搭配陶瓷錶面，1,660,500元。

勞力士其他新錶一如展前錶迷的猜測，推出左錶冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II綠色面盤的白金鍊帶錶，還有鐵虎眼石面盤的GMT-Master II玫瑰金錶款；而熱門的18K金Oyster Perpetual Cosmograph Daytona換上綠松石藍漆面配黑色計時盤的新色，展現奢華運動風。





▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona（蠔式恒動宇宙計型迪通拿）換上綠松石藍漆面錶面搭配黑色計時盤。

座落在勞力士展館對面的「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP），歡慶品牌第一款也是世界首款萬年曆錶問世100周年，首度為女錶Twenty~4系列推出圓形未鑲嵌寶石的玫瑰金萬年曆錶，搭載超薄自動上鍊240 Q.機芯，滿足女性對纖薄錶款的追求，共有橄欖綠色與銀色緞面質感面盤兩種款式。

▲PP Twenty~4系列推出型號7340/1R-010萬年曆女錶（右）與7340/1R-001萬年曆女錶。（圖／記者陳雅韻攝）