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錶展直擊／黑口罩遮不了全智賢巨星風采　戴126萬伯爵金錶登機

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記者陳雅韻／日內瓦報導

日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟鐘錶展熱烈進行中，不少品牌請到明星助陣，南韓女神全智賢受伯爵（PIAGET）之邀，今啟程前往瑞士準備於3日參觀錶展，她現身仁川國際機場時戴著黑色口罩，身穿簡單的白襯衫配卡其褲，手拿著牛仔外套，依然難掩巨星風采，因為她戴著伯爵Possession系列珠寶以及1,260,000元的最新SIXTIE系列新錶，舉手投足都閃亮亮。

▲全智賢一身休閒搭配伯爵Possession系列珠寶以及最新SIXTIE系列新錶，從仁川機場出發前往瑞士。（圖／翻攝dispatch style）

▲▼ PIAGET,CHOPARD 。（圖／公關照）

▲全智賢戴的伯爵最新SIXTIE系列29毫米18K玫瑰金鑽石珠寶腕錶1,260,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

全智賢在機場親切對媒體揮手打招呼，手腕上亮出伯爵SIXTIE系列29毫米18K玫瑰金鑽石珠寶腕錶，此系列致敬60年代風華，品牌悉心打造層疊有致的階梯式錶圈輪廓，搭配緞面拉絲面盤、鍍金時標，以及完美服貼與肌膚的鍊帶，小巧精緻，共有精鋼與玫瑰金材質或雙色組合，鑲鑽或未鑲鑽等4款石英錶。

▲▼ PIAGET,CHOPARD 。（圖／公關照）

▲全智賢疊搭伯爵Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石手鐲，268,000元。

蕭邦（Chopard）熱門運動錶Alpine Eagle系列持續壯大陣容，推出錶徑33毫米新錶，首次結合Lucent Steel精鋼與K金，搭配暗灰色面盤並點綴鑽石時標，展現純淨美感，內載具42小時動力儲存的自動上鍊機芯，滿足追求中性風格機械錶的女性。

▲▼ PIAGET,CHOPARD 。（圖／公關照）

▲蕭邦運動風格的Alpine Eagle系列首度推出33毫米款式。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

日內瓦鐘錶與奇蹟錶展, Watches & Wonders, 全智賢, PIAGET, 伯爵, Chopard, 蕭邦

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