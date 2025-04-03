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錶展直擊／金智賢禮服造型盡顯完美曲線　搭項鍊錶女神氣場無敵

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▲▼全智賢 。（圖／公關照）

▲南韓女星全智賢首次造訪瑞士日內瓦鐘錶與奇蹟錶展。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／日內瓦報導

瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展第三天，迎來南韓女神級人物全智賢，她受伯爵（PIAGET）之邀獻出錶展處女秀，選穿抓皺設計的平口緞面禮服盡顯辣媽完美曲線，她搭配伯爵最新發表的SIXTIE系列18K玫瑰金白色蛋白石鑽石長項鍊，以及Essence of Extraleganza高級珠寶系列流蘇耳環，隨著她在會場走動輕輕擺動吸睛，女神氣場無敵。

▲▼全智賢 。（圖／公關照）

▲全智賢身穿平口禮服搭配伯爵最新項鍊錶與流蘇耳環。

在亞洲享有高人氣的全智賢，一現身錶展現場不僅亞洲媒體瘋狂，連歐美參展人士都圍觀，她在伯爵高層與品牌第四代傳人Yves Piaget陪伴下，欣賞2025年最新錶款與珠寶，她在此之前曾多次佩戴伯爵作品出席公開活動，對於品牌金質與珠寶工藝情有獨鍾，而今年主打的梯形美學錶殼的SIXTIE系列腕錶最令她著迷。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲全智賢戴的伯爵SIXTIE系列18K玫瑰金白色蛋白石鑽石長項鍊。

卡地亞（Cartier）於珠寶女錶領域亦是佼佼者，今年以「化形藝境，盡現美態」為題，巧妙透過抽象毛皮斑紋讓Panthère de Cartier美洲豹系列腕錶融入斑馬與老虎特色，結合黑色和金棕色漆藝、鋪鑲鑽石與橙色和黃色錳鋁榴石，創造充滿野性美感的華麗效果；另一具象設計為美洲豹珠寶腕錶，以「toi & moi」手環讓姿態靈動的立體美洲豹與精緻面盤各據一端，共有黃K金與白K金全鑲鑽兩種款式。

▲▼ Watches & Wonders day 3 。（圖／公關照）

▲卡地亞融入斑馬與老虎紋路的Panthère de Cartier美洲豹全鋪鑲鑽石腕錶，同時鑲嵌錳鋁榴石並飾以黑色和金棕色真漆。（圖／卡地亞提供）

▲▼ Watches & Wonders day 3 。（圖／公關照）

▲卡地亞美洲豹珠寶錶，一端是蓄勢待發的立體美洲豹，另一端為華麗面盤。

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關鍵字：

日內瓦鐘錶與奇蹟錶展, PIAGET, 伯爵, 全智賢, 卡地亞, Cartier

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