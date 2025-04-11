朴信惠俏麗造型秀176萬名錶　原來是AP賣翻的皇家橡樹錶擁護者

▲朴信惠受義大利品牌BRUNELLO CUCINELLI之邀，到香港參加新包發表會。（圖／翻攝ssinz7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星朴信惠近日受義大利品牌、「山羊絨之王」BRUNELLO CUCINELLI之邀，到香港參加BC Duo新包上市發表會，她身穿品牌大地色服飾展現低調奢華風格，搭配要價約1,765,000元的瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）白色Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊錶，格外醒目，錶款以白色陶瓷材質製成，與服裝完美搭配。





▲朴信惠身穿大地色系的BRUNELLO CUCINELLI服裝，搭配AP皇家橡樹自動上鍊白色陶瓷錶。（圖／翻攝ssinz7 IG）

35歲的朴信惠剪了俐落短髮，看起來更為年輕俏麗，從她的選錶可見她對個性設計情有獨鍾，香港行所戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列34毫米腕錶，首次採用白色陶瓷錶殼與鍊帶，搭配銀色Grande Tapisserie大型格紋面盤與玫瑰金時標、指針、螺絲，簡潔風格中依然帶有亮點吸睛。





▲朴信惠戴的AP皇家橡樹自動上鍊白色陶瓷錶，1,765,000元。（圖／AP提供）

而讓朴信惠心動的還有義大利品牌BRUNELLO CUCINELLI，因為其衣料頂級舒適，最著名之舉是採用高貴且稀有的山羊絨，且突破傳統的米與灰色，大膽為原料染色，創作亮麗且維持柔軟度的羊毛衫，此次她特別為尺寸與款式豐富的BC Duo包款上市站台，極簡輪廓的新包讓她愛不釋手。





▲朴信惠的短髮造型令人驚艷。（圖／翻攝ssinz7 IG）