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錶展直擊／江詩丹頓挑戰高複雜天花板　41項功能稱霸全場

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▲▼Ｗatches & Wonders day 4 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓270周年重量級錶款閣樓工匠Solaria腕錶正反面共集合41項複雜製錶功能。（圖／江詩丹頓提供）

記者陳雅韻／日內瓦報導

2025瑞士日內瓦Ｗatches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展邁入尾聲，象徵高複雜功能錶天花板的三問錶成為頂尖錶廠的挑戰重點，歡慶270周年的江詩丹頓（Vacheron Constantin）於展館置中位置，展出集合41項複雜功能的閣樓工匠Solaria超卓複雜功能腕錶，包括5種罕見天文物複雜功能、創新的西敏寺三問報時等，極致複雜程度稱霸全場。

細數江詩丹頓閣樓工匠Solaria超卓複雜功能腕錶功能，正反面都有亮點，時間指示有參考城市的晝夜顯示、第二時區、世界時間顯示、第二時區晝夜顯示、5陀飛輪、標準時顯示等6項，同時具萬年曆功能，月項顯示有3項，以及多達14項天文顯示，更驚人還結合雙秒追針計時、三問、西敏寺鐘聲自鳴報時等，其中天體追蹤功能為世界首創，透過雙秒追針計時與天體顯示功能，能計算出星座或特定恆星現身眼前所需的時間。

▲▼Ｗatches & Wonders day 4 。（圖／公關照）

▲朗格展館佈置巨大的年度焦點三問萬年曆腕錶。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼Ｗatches & Wonders day 4 。（圖／公關照）

▲朗格Minute Repeater Perpetual三問萬年曆腕錶，鉑金950款限量50只。（圖／朗格提供）

德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）每年錶展都會透過巨型裝置彰顯年度話題錶款，今年呈現限量50只的鉑金款Minute Repeater Perpetual三問萬年曆腕錶，完美優化三問裝置的運作與功能，例如報時停頓消除功能、拉出錶冠時無法啟動三問的安全裝置等，同時結合操作簡便的萬年曆，展現對實用功能與精緻美學的講究。

▲▼Ｗatches & Wonders day 4 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis 30周年推出限量8只的Excalibur Grande Complication王者系列大複雜功能限量腕錶。（圖／Roger Dubuis提供）

成立30周年的Roger Dubuis，則結合品牌標誌性的三大複雜功能於一身，創作限量8只的Excalibur Grande Complication王者系列大複雜功能限量腕錶慶祝歷史時刻，一次集合萬年曆、三問報時和飛行陀飛輪，內載RD118機芯具80小時動力儲存，也循品牌傳統獲得日內瓦印記認證。而以低調簡約設計著稱的Parmigiani，推出讓人無法一眼看穿的L’ARMORIALE–Répétition Mystérieuse三問錶，代表時與分的字樣沿著中央機刻雕花圓盤運行，還暗藏高複雜的三問功能，低調設計滿足追求與眾不同的藏家。

▲▼Ｗatches & Wonders day 4 。（圖／公關照）

▲Parmigiani L’ARMORIALE–Répétition Mystérieuse三問錶。（圖／Parmigiani提供）

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關鍵字：

日內瓦鐘錶與奇蹟錶展, 江詩丹頓, Vacheron Constantin, Parmigiani, Roger Dubuis, 朗格

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