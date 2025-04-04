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錶展直擊／周杰倫黑裝配帝舵錶帥翻　親臨日內瓦引尖叫

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▲▼ 周杰倫 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲周杰倫於錶展第4天現身，參觀代言品牌帝舵表新作。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展邁入第4天，帝舵表（Tudor）特別邀請代言人周杰倫親臨現場，首次出席錶展的他身穿黑西裝並別上花朵造型胸針，搭配帝舵最新Black Bay Chrono計時碼錶，帥氣指數破表，引來媒體與參觀者搶拍與尖叫，他也開心揮手回應，好心情全寫在臉上。

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲帝舵Pelagos Ultra腕錶為抵禦水下1,000米的巨大壓力，鈦金屬錶殼增大至43毫米，附橡膠錶帶，191,000元。（圖／帝舵表提供）

周杰倫向來是帝舵運動風錶款的擁護者，陸海空主題的運動錶依然是錶界大熱門，帝舵表旗下技術含量最高的Pelagos系列，今年推出防水深度達1000米的Pelagos Ultra腕錶，配備專用的錶帶調節系統及43毫米鈦金屬錶殼，同時採用藍色與綠色雙色夜光，確保面盤資訊清晰易讀，內載獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）大師天文台精密時計認證的MT5612-U型機芯，強悍設計由內而外。

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲Oris Big Crown Caliber 403指針式日曆腕錶暖杏紅款，128,000元。（圖／Oris提供）

主題拉到天空領域，Oris壯大為1930年代飛行員打造的大錶冠系列錶款陣容，保留標誌性設計包含清晰易讀的阿拉伯數字、大錶冠、紅色箭頭指針式日期顯示，以及環繞錶盤邊緣的31日刻度，但機芯進化改搭載自製Calibre 403自動上鍊機芯，具5日動力儲存功能、高抗磁性能與10年保固，共有青霧綠與暖杏紅款式，可搭配H型鍊節不鏽鋼鍊帶，或由品牌瑞士合作夥伴Cervo Volante製作的永續鹿皮錶帶。

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時間零氧腕錶Mount Vinson限量版986，303,400元。（圖／萬寶龍提供）

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時間零氧腕錶Mount Vinson限量版986錶殼左側中層飾有發光的文森峰輪廓。

場景回到陸地，挑戰山岳或競速賽車都是鐘錶品牌熱愛的設計主題。萬寶龍（Ｍontblanc）向傳奇登山家暨品牌大使Reinhold Messner及他成功攀登南極洲文森峰的壯舉致敬，發表限量986只的1858系列Geosphere世界時間零氧腕錶Mount Vinson限量版，特別選用鈦金屬錶殼搭配以石英纖維、鍍鋁玄武岩纖維、碳酸鈣和淺藍色樹脂製作的中層，表現文森峰美景與冰川紋理，有趣的是錶殼左側中層還飾有發光的文森峰輪廓，白天發出白光，夜晚則發出藍光，搭配飾有藍綠色和淺灰色暈染冰川圖案面盤，展現分別代表南北半球並提供晝夜顯示的兩個逆時針旋轉的立體地球儀，同時可輕鬆掌握世界時間。

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲英國女星女星西蒙艾希莉現身IWC展館，她身後是布萊德彼特賽車電影《F1》中的道具賽車。（圖／翻攝simoneashley IG）

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲IWC推出限量1000只的工程師自動腕錶40綠色錶盤特別版，靈感來自布萊德彼特於賽車電影《F1》所佩戴的腕錶。（圖／IWC提供）

擁有不少粉絲的賽車運動在錶界聲勢不凡，好萊塢男神布萊德彼特主演的賽車電影《F1》將於6月上映，與此片合作密切的IWC將電影中的賽車運到錶展作為佈置的一部分，吸引曾演出《柏捷頓家族》的英國女星西蒙艾希莉（Simone Ashley）到場參觀，品牌同步發表與新片《F1》緊密相扣的拉風錶款，包括靈感源自布萊德彼特在片中所戴的IWC，推出錶迷與戲迷可收藏的工程師系列自動錶40綠色錶盤特別版，具醒目的綠色「網格」圖案錶盤及鍍金時標，限量1000只。

▲▼ TAG Heuer 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲TAG Heuer展館陳列傳奇賽車手洗拿的冠軍車（右）與當今紅牛車隊當家賽車手Max Emilian Verstappen的冠軍賽車。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶配色繽紛，58,900元起。（圖／TAG Heuer提供）

成為F1賽事合作夥伴的TAG Heuer（泰格豪雅）展館也令人驚艷，陳列傳奇賽車手洗拿與當今紅牛車隊當家賽車手Max Emilian Verstappen的冠軍賽車，點出賽車錶為年度重點，重新復刻1986年首款Formula 1錶款，創作9款色彩繽紛的TAG Heuer Formula 1 Solargraph太陽能錶，材質為品牌全新研發輕盈耐用且亮彩的Polylight，展現賽車錶的動感活力。名士（Baume & Mercier）也再現復古美學，推出限量73只的利維拉系列飛返計時碼錶，鍍金垂直拉絲錶盤呈現計時盤、測距儀和轉速小錶盤，相當雅致。

▲▼ Watches & Wonders Day 4 。（圖／公關照）

▲名士利維拉系列自動飛返計時碼錶，280,000元。（圖／名士提供）

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關鍵字：

日內瓦鐘錶與奇蹟錶展, 周杰倫, Tudor, 帝舵, Oris, Montblanc, IWC, TAG Heuer, 名士

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李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

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