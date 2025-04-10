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勞力士53萬新錶名人圈搶戴　李奧納多與費德勒撞同款

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▲▼ 李奧納多 。（圖／ＣＦＰ）

▲李奧納多迪卡皮歐近日戴上勞力士最新Oyster Perpetual Land-Dweller腕錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）在剛落幕的日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟鐘錶展，發表搭載全新專擒縱系統的Cal.7135型機芯的Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶，已成為名人圈的新寵，除了代言人、退役網球名將費德勒（Roger Federer）搶在正式發表前戴上，好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、 湯姆克魯斯（Tom Cruise）都快手搶下一只，接連上演「撞錶秀」。

▲▼ 勞力士 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲費德勒近日到摩納哥旅行，也戴上著勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller腕錶。（圖／翻攝rogerfederer IG）

▲▼ 勞力士 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲勞力士Oyster Perpetual Land-Dweller 40腕錶白色黃金鋼款，530,500元。（圖／勞力士提供）

Land-Dweller腕錶由內而外都有賣點，最醒目是採用新款一體式纖薄紀念型（Flat Jubilee）鍊帶，錶帶外側鍊節及中層錶殼的頂部邊緣經倒角與磨光處理，宛若一道閃耀光帶，緊接著目光會落在飾以三角坑紋或鑲鑽錶圈，與獨特的蜂巢圖案錶面相映襯；內載配備全新專擒縱系統的Cal.7135型機芯，較過往勞力士機芯纖薄，品牌共推出白色面盤的Land-Dweller 40白色黃金鋼款、錶圈與時標鑲鑽的Land-Dweller 36 18K永恒玫瑰金錶，以及冰藍色面盤的LandDweller 40 950鉑金款，目前讓費德勒、李奧納多迪卡皮歐與湯姆克魯斯撞錶的都是白面錶款。

▲▼ 勞力士 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲周杰倫轉往摩納哥欣賞網球賽事蒙地卡羅大師賽，佩戴帝舵表新作BLACK BAY 58酒紅色錶，137,500元。（圖／翻攝jaychou IG）

受代言品牌帝舵表（Tudor）之邀首次參加日內瓦鐘錶與奇蹟錶展的周杰倫，展後轉往摩納哥欣賞網球賽事蒙地卡羅大師賽，他戴著熱騰騰的新錶旅行，秀出Black Bay 58（碧灣1958型）全新酒紅色搭配橡膠錶帶錶款，錶帶配備品牌「T-fit」快速調節系統，確保佩戴舒適性，此款錶還通過大師天文台精密時計認證（Master Chronometer Certification），展現強悍性能。

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關鍵字：

勞力士, Rolex, 費德勒, 李奧納多迪卡皮歐

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