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汶萊王子妃拎柏金包賞足球賽　LV包也不一般是矜貴鱷魚皮

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▲▼汶萊王子妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲汶萊馬丁王子與王子妃Anisha一起看足球賽，Anisha穿Loro Piana約22萬元斗篷，拎首度曝光的愛馬仕Craie Togo柏金包。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子與汶萊航空創辦人孫女的Anisha結婚一年多，感情甜蜜蜜，馬丁王子近日於IG分享近期生活照並貼上小愛心圖案，每一張都是夫妻倆合體的幸福模樣，王子妃Anisha展現高「衣Q」，穿著面料高級、動輒20萬元起跳的「靜奢風」（Quiet Luxury）服裝，搭配愛馬仕（HERMÈS）或珍稀皮革款式，盡顯豪門千金風範。

▲▼汶萊王子妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲披著香奈兒2023秋冬系列外套的Anisha依偎在老公身旁。（圖／翻攝tmski IG）

汶萊王子妃Anisha與馬丁王子一起欣賞足球賽時，身穿靜奢風代表的義大利品牌Loro Piana約22萬元斗篷，拎首度曝光的愛馬仕Craie Togo柏金包現身球場，風格優雅；另一張依偎在老公身旁的照片，她則換上愛牌香奈兒布滿山茶花圖案的2023秋冬系列外套，此兩大品牌服裝的頂級面料與細膩設計擄獲她的心。

▲▼汶萊王子妃 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Anisha（左二）與兄嫂團聚，拎著LV CAPUCINES BB鱷魚皮手袋。（圖／翻攝danialik IG）

而包款除了愛牌愛馬仕，汶萊王子妃Anisha也收藏各品牌的珍稀材質包款，曾多次拎著Dior 鱷魚皮黛妃包亮相，近日與兄嫂團聚時，她則拎著LV（Louis Vuitton，路易威登）CAPUCINES BB鱷魚皮手袋，包款的米白漸層色調與她的大地色系Loro Piana服裝完美搭配。
 

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關鍵字：

汶萊王子馬丁Anisha, LV, CHANEL, Hermes

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